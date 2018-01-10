冬奧融冰 兩韓同意軍事會談

2018-01-10

〔編譯孫宇青／綜合報導〕朝鮮半島和平露出曙光！在暌違逾兩年後，南北韓九日在交界處的板門店舉行高層級官方會談，雙方談判代表展現良好互動，會後並發表聯合聲明，強調雙方願意透過對話和協商解決兩韓間的問題，北韓允諾高規格參加南韓主辦的冬季奧運，並同意舉行軍事會談；但南韓要求在春節期間舉辦韓戰離散家庭團聚，並沒有納入聲明中。雙方更敲定，十日起正式恢復中斷近兩年的西海地區軍事熱線。

近年因北韓擴大核武計畫而針鋒相對的南北韓，在北韓領導人金正恩年初主動破冰，表明願意參加下月九日開始的南韓平昌冬奧後出現轉圜，雙方重啟專線敲定先行就參賽細節進行會商。這場國際矚目的融冰之會於九日登場，南韓統一部長趙明均、北韓祖國和平統一委員會委員長李善權各率領五名官員，後者於當地八時三十分步行跨越北緯三十八度停戰線，進入板門店南韓一側的「和平之家」，展開會談。

雙方代表團一開始即展現善意，互相握手及祝賀新年恭喜後，一改過去一襲軍裝，改為身穿西裝並別上金日成和金正日肖像徽章的李善權，稱人民強烈希望看見韓朝友好對話及改善關係，才促成此次會談，盼雙方誠懇地談出成果，送給全民族新年第一個賀禮。趙明均則盼雙方帶著耐心與毅力對話，並期待在北韓等各國嘉賓與會下，讓平昌冬奧成為代表和平的體育盛事。

隨後的五對五對談，主要討論冬奧參賽事宜，雖然會議不對外公開，但南韓青瓦台可透過內部閉路電視影音掌握狀況，北韓主席宮亦可透過現場傳送聲音同步監控，而趙明均和李善權則在全體會議結束後，另外舉行兩人單獨對談。雙方中午前往板門店北韓轄區的「統一閣」用膳，南韓統一部副部長千海成出面向媒體表示，北韓代表團已同意派出「高規格」隊伍參加平昌冬奧。