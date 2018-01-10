首例！議員解職 遞補第一順位是立委

2018-01-10

〔記者花孟璟、鍾麗華／綜合報導〕國民黨籍花蓮縣議員楊德金以聘用女兒擔任助理名義詐領助理費，最高法院近日駁回上訴，依貪污治罪條例將楊判刑八年半定讞，褫奪公權五年，沒收不法所得三百九十一萬餘元；遺缺本應由落選頭、現任不分區立委高潞．以用．巴魕剌遞補，但高潞昨已經婉拒。地方議員解職卻由現任立委為法定遞補順位第一人，已創下地方自治史首例。

藍營花縣議員楊德金 詐領助理費

由於楊德金所遺任期只到今年十二月廿五日，花蓮縣政府表示，如高潞拒絕遞補，是否可由當時得票的下一個順位孫永昌遞補，須由中央認定解釋。

內政部民政司已經把解職的公文送至花蓮縣議會，花蓮縣議會也在八日收到內政部公文。至於遞補遺缺第一順位是現任不分區立委，中選會表示「此為首例」；第二順位可否遞補，將提到十六日召開的委員會議討論。

高潞婉拒 第二順位遞補否待討論

楊德金自八十三年起連任六屆縣議員，迄今廿三年。一○三年花蓮縣議員選舉，楊德金在花蓮縣平地原住民第六選區參選，該選區應選兩席、共四人參選，結果由楊德金以第一高票二千六百二十六票當選，「落選頭」高潞．以用得票二千二百三十票，距離第二高票萬榮財的二千四百五十三票，只差二百二十三票，至於吊車尾的孫永昌得票二千一百二十九票。

高潞．以用昨受訪時明確婉拒回鄉遞補議員。她說，「如果判決早點來，我就能留在花蓮服務，但以我現在的狀況，確實不太可能會回去了」。她說，今年底花蓮縣議員選舉的平地原住民選區，時代力量也可能提出人選，希望「這一次同樣用選票的力量，讓年輕世代贏回部落」。

一審判決書指出，楊德金的女兒於九十二年至一○二年分別在台北、花蓮另有行政助理工作，楊明知她已無法擔任議員助理工作，卻仍聘用她擔任公費議員助理，從九十八年七月至一○二年四月共詐領助理費三百九十一萬元。

而楊德金上訴時說，女兒確實有幫忙跑議員行程，實質從事助理工作，在台北、花蓮均協助查資料、整理並安排行程，且現行法規並未限制親人不能支領助理費。

但高院判決書指出，楊女所謂「公費助理」期間，大部分時間均任職他處，實際上未從事公費助理工作，最多僅為「基於親情協助」議員工作，認為楊德金向花蓮縣議會虛報公費助理，卻將助理補助費自行花用，已符合「利用職務上之機會詐欺取財」要件。