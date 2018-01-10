酒駕車禍 金鐘男配找人頂罪起訴

2018-01-10

〔記者王俊忠、王涵平、王捷、粘湘婉／綜合報導〕金鐘獎男配角、本土劇知名演員「秦公公」黃仲裕，去年四月酒駕貿然迴轉害一名騎士受傷，黃擔心酒駕露餡，由車上女友人出面頂替，致外界一直不知黃仲裕酒後開車，直到傷者蒐證發覺黃才是肇事者本尊提告，昨遭起訴後全案終於曝光；黃仲裕昨雖出面致歉，但砲口猛烈反控：「對方獅子大開口要求四十五萬元和解金」，擬告對方有勒索之嫌。

傷者蒐證 是黃仲裕開車

檢方起訴指出，五十六歲黃仲裕二○一七年四月廿七日晚間十點四十分，酒後駕駛ＢＭＷ休旅車載妻及黃姓女友人，沿台南市佳里區安西里未命名道路行駛，途中黃仲裕突然迴轉，轉彎車未禮讓直行車先行涉有過失，造成同向王姓機車男騎士來不及煞車撞及休旅車，王男左腳骨折。

黃仲裕因酒駕心虛，先從駕駛座移往原由妻子所坐的副駕駛座，再出來車外；後座黃女爬到駕駛座，下車自稱開車，表示願和解，對方同意後未報警。後來王男調出路口監視器畫面，發覺黃從駕駛座移到副駕駛座，隔月廿日到警局控告黃酒駕及找人頂替。

黃女接受檢警三度詢問仍稱是她開車，黃仲裕只承認喝酒，辯稱當時坐在後座，因為後座平日是孩子坐，故鎖上後座安全鎖但忘記解鎖，車禍後妻子先出去，他再爬到前方副駕駛座出去。但台南地檢署根據監視畫面認定黃女頂替，因車禍當時未對黃仲裕酒測，無從證明酒測值是否超標，只就黃仲裕涉過失傷害及黃女頂替部分起訴。

黃道歉 轟對方抹黑要錢

黃仲裕昨由妻子陪同開記者會承認頂替，表示「身為公眾人物，做了不對的示範，向社會大眾致歉」，當大眾認為他總算出來面對真相時，黃話鋒一轉指控王抹黑及藉機勒索，強調：「是我停車後，對方從後方追撞，不是我去撞他，而且也沒有酒駕問題，我只喝了一、兩小杯啤酒，中間還喝了茶，過三小時才開車。」

黃說他數度表示要付醫藥費，但王男知道他是藝人後，竟稱「當藝人很好賺，不可能賠不出來」等語，將原本談妥的十五萬元和解金，一口氣拉高到四十五萬元，揚言不付錢就要在豬哥亮公祭時開記者會，讓他不能做人，他認為這部分有勒索嫌疑，考慮提告。

但相關人士說，黃先貿然迴轉，卻說對方撞他是倒果為因，且出面重點放在指斥傷者有勒索之嫌，讓致歉變得好像只是過場，非真心悔悟。法界說，過失傷害最重判刑六月，酒駕公共危險最重可判兩年。