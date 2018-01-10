承諾不再犯 臥軌15人限制住居

2018-01-10

司法人權進步協會︰臥軌抗爭 確有觸法之虞

〔記者陳恩惠、謝君臨、吳政峰、李雅雯、王冠仁／綜合報導〕勞工團體認為立法院臨時會協商「勞動基準法」修正草案屬「修惡」，發動大規模抗爭，其中，桃園市產業總工會八日晚間發布「臥軌宣言」後，十五名民眾突跳進台北車站第三月台臥軌抗議，九日全被依涉犯公共危險罪移送台北地檢署偵辦，由於眾人應訊時均承諾，不會再以臥軌等激烈方式陳抗，檢方訊後全數限制住居後請回。

八日晚間六點半，勞團跳下北車月台臥軌抗議，警方於晚間七點四十分左右，陸續將臥軌民眾一一強制抬離，並依涉犯公共危險罪嫌，將桃產總工會顧問姚光祖等七男八女帶回保安大隊詢問，昨晨依涉犯公共危險罪移送北檢複訊。

據悉，勞團委任律師認為，臥軌抗議都在列車已離開，或區間車停駛狀態，未造成具體的公共危險。對此，司法人權進步協會表示，「臥軌抗爭」時值晚間通勤高峰，幸未釀事故，但手段確有觸法之虞。

此外，以桃產總為首的抗議隊伍，昨天下午前往總統府前抗議，訴求政府撤回勞基法修正案，痛批總統蔡英文和前總統馬英九一樣，「聽不見勞工的聲音」，仿馬執政後期常遭民眾「丟鞋」以表達不滿方式，集體朝總統府方向丟出拖鞋，且預告將會「抗爭到底」。