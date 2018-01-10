不斷電表決 勞基修法今完成三讀

〔記者曾韋禎、蘇芳禾、林良昇／台北報導〕立法院臨時會昨就「勞動基準法部分條文修正草案」進入逐條審查，並表決通過延長開會時間到勞基法修正草案處理完畢，在國民黨團祭出冗長發言、案海攻勢下，以每條三小時的速度緩步推進，到今日凌晨零時，二讀通過休息日加班費核實計算、每月加班上限不得逾五十四小時、勞工得選擇依加班的工作時數換補休等三項修正條文，院會徹夜不斷電發言、表決，將於今日完成三讀修法。
時力退出後續院會程序
時代力量黨團前日一度提出折衷版修正動議，並參與朝野協商，但最後憤而退出，昨早全體在議場外召開記者會，向勞工鞠躬道歉。時力黨團表示，他們僅五名立委，無法擋下修法，並宣布退出接下來所有院會程序。
立法院長蘇嘉全則繼續邀集其他黨團討論鬆綁「七休一」後，開始進入二讀程序。為拖延修法，國民黨團大舉登記發言，並提出數百項修正動議。
民進黨團總召柯建銘質疑，有些國民黨立委一人提了好幾條修正動議，彼此矛盾。柯還提醒國民黨立委蔣萬安，以後選舉時，要公布他有九個彼此矛盾的提案。國民黨團因此傳出一度想大量撤案，但因部分立委堅持，最後僅撤回數十案，包括陳宜民就自承，他因配合黨團運作而提案，後已撤回；蔣萬安則撤到只剩一案。
由於國民黨立委大量且超時發言，廣泛討論進行了三個半小時，直到下午二點半才進入逐條討論。光處理休息日加班時數核實計算的第二十四條，就耗費三個多小時。而民進黨立委林淑芬、劉建國、鍾孔炤、管碧玲、江永昌等，在表決時則先後投下棄權票。
民進黨團昨傍晚也提案延長會議時間，直到處理完「勞基法部分條文修正草案」為止，並經表決通過，院會因此徹夜不斷電發言、表決，預計今日完成三讀修法。
執政黨共識版草案，未改變週休二日、加班上限四十六小時、休息日加班二小時按平日工資多給一又三分之一、第三小時起多給一又三分之二等原則與架構；但休息日加班費改核實計算；加班工時可在每三個月一三八小時、單月最高五十四個小時內調整。
強制「七休一」部分，增把關機制後，改為每七日的週期內調整。輪班間隔經把關後，可從十一小時縮減為八小時。此外，未休完的特休假可遞延一年、勞工得選擇依加班的時數換補休。