新聞分析》北京丟給華府一道測試題

2018-01-10

記者蘇永耀／特稿

M503航路爭議至今，衝擊台灣國家安全及飛航安全，總統兩度批評中國此舉破壞現狀，並呼籲國際給予聲援及支持。此事不光是以大凌小的流氓行徑，中國選擇台海做為跨出第一島鏈突破口，挑戰目前權力現狀的意圖已然明顯，台灣只是前奏，他國若噤聲，勢必讓中國擴大測試底線。

中國測試底線的對象，表面看似針對台灣，其實也意有他指。例如去年六月，在北京的策動下，巴拿馬無預警地與台灣斷交，消息管道指陳，該案乃是中國領導人習近平親自下令，藉此觀察當時剛上台的美國川普政府對「自家後院」應變能力。所以巴國官員還刻意避開過境美國，改道飛往中國磋商建交；待木已成舟，美國也無力回防助台挽回邦交。

對習近平而言，美國才是最大競爭對手，巴拿馬案固然重傷台灣外交，但北京也藉此看出川普政府在拉美地區實力的虛實。

M503航路也是中國丟出的一道測試題。中國未與周邊國家協商就逕行啟動新航路，台灣衝擊最大，北京也藉機鞏固其「單邊主義」的運作模式。事實上，從軍機、軍艦等愈來愈頻繁侵擾東海、台海等地區的空域及海域，北京對於現狀的挑戰，已逐漸由點擴大到線與面。

這些發展中的危機，首當其衝不是只有台灣，這也是為何在M503航路爭議事件中，台灣要「爭取國際社會理解與支持」。

不過，在總統對外宣示後，政府的腳步還必須更快，例如「應持續向各國政府、民航業者與國際組織，說明此爭議航路對區域穩定與飛航安全的破壞」，就連最基本的說帖，到目前都還沒有，而只是由相關部會、外館各自發揮。

M503航路爭議涉及面向涵蓋民航、國防、外交、兩岸等機關，無論橫向與縱向都必須協調一致，一旦事態有所演變，甚至政府決定祭出反制措施，都必須在第一時間精準出招，北京除測試美日等區域國家對此事的關注及介入程度，也是對台灣國安應變能力的重大考驗。