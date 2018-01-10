反制M503 學者促兩岸航線減班

2018-01-10

〔記者鍾麗華、陳宜加／台北報導〕中國上週片面啟用M503等四條航路，淡江大學整合戰略與科技中心執行長蘇紫雲昨表示，台灣政府有絕對的權力將減班或停航做為談判籌碼，而不是停留在二○○八年及二○一五年「一中」架構下持續航權談判，政府須要有新思維、有決心與意志，才能為此解套。

勿再延續「一中」架構 談判航權

兩岸政策協會舉辦「M503爭議」座談會，由理事長譚耀南主持，與談人包括蘇紫雲、台灣智庫諮詢委員董立文、台灣世代教育基金會副執行長張百達及兩岸政策協會秘書長王智盛等人。

蘇紫雲指出，M503航路是個複合型的法律戰，從馬政府二○一五年與中國簽訂協議，就犯下談判上的錯誤，沒有援用國際民航的「芝加哥公約」條文與精神，一再失守主權國家可以掌握的部分，導致兩岸航線國內化，也造成目前M503北上航路所延伸的問題。

蘇紫雲說，M503對台灣最大的衝擊是，很難完全辨識民航機或軍機，在安全防衛上要付出更大成本，壓縮防空反應時間。國際上有多起類似案例，像是一九八三年大韓航空遭前蘇聯擊落、一九八八年伊朗客機在波斯灣遭美國軍艦擊落等，都是因為在辨別民航機或軍機時產生誤判。

我防空識別區可西移 涵蓋M503

蘇紫雲也提到，我方若要在有限的外交空間內與中國重新談判，可將兩岸航線的減班與停航做為談判籌碼，或將我方的防空識別區往西推，合理涵蓋M503航路，雖然強硬，理由都很充分、正當且合法，只看政府有沒有決心。

此外，董立文認為，只要這四條航路存在，就存在中國攻擊台灣的可能性，台灣必須擴大防禦範圍與縱深。他建議政府除了在國防安全上要重層嚇阻，也必須強調牽制防衛，還需採購相關武器，國防預算應趕快達到國內生產毛額（ＧＤＰ）三％的水準。

馬朝交長 籲中「適度尊重」台灣

二○一五年中國劃設M503航路時，時任交通部長陳建宇曾寫信給ＩＣＡＯ主席表達關切，並引述ＩＣＡＯ飛航情報區（ＦＩＲ）規範，最後促成兩岸坐下來談。現任國民黨智庫交通組召集人的陳建宇昨呼籲，中方應適度尊重我方，若不協商，對雙方都沒有好處。