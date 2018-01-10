總統批中國M503衝擊現狀 籲國際支持協商

2018-01-10

晤甫結束訪中的美國學者

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對中國片面宣布啟用M503航路，總統蔡英文昨接見哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」時強調，中方此舉不僅影響飛安，更衝擊我方一直在努力維持的穩定現狀。總統也向相關國家喊話，指亞太區域和平穩定的現狀，不只是台灣單方面責任，更是區域內各方都必須一起努力的目標。

亞太和平非台灣單方責任

總統三天前才召集國安首長高層會議，批評中國在區域間持續升高軍事動態，近日更在台海沿線片面啟用M503等爭議航路，嚴重影響區域安全與飛安，更構成對台灣政治和軍事上的威脅及挑釁，衝擊區域安全與穩定。總統昨藉由接見訪賓，且是剛結束訪中的美國學者，再批中國破壞現狀。

總統重申，在她執政之下，兩岸關係不會暴走，也不會走回不相往來的老路，但她希望訪賓都能夠理解，亞太區域和平穩定的現狀，不僅是台灣單方面的責任，更是區域內各方都必須一起努力的目標。

總統表示，過去一段時間以來，解放軍在太平洋周邊動作頻繁，不但迫使區域內的國家都必須做出回應，也提高了可能造成誤會和錯誤的風險。她強調，中國大陸政府上週在未與我國協商的情況下，片面宣布啟用M503航路，不僅影響飛安，更衝擊了我們一直努力維持的穩定現狀。針對此一狀況，她已指示國安部門，就「國家風險最小化，區域合作最大化」的目標，妥為因應。她期待國際社會理解台灣的目標，並支持兩岸儘快展開協商。

總統指出，一直以來，加強國防是政府最重要的優先政策之一。「一個有能力捍衛自己、抵擋侵略的台灣，才是一個安全的台灣。」身為三軍統帥，她和國軍將領一直致力於提升軍隊的士氣和國防能力。她也已經宣示，未來每一年的國防預算，都會穩定成長。