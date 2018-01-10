中國M503擾台 美向ICAO關切

2018-01-10

已有數個大國為台發聲

〔記者呂伊萱、陳宜加／台北報導〕中國上週四片面宣布啟用M503等爭議航路，由於航路更動前未與我國協商，嚴重影響區域安全與飛安，也違反國際民航組織（ＩＣＡＯ）規範。由於我國非ＩＣＡＯ會員國，消息人士昨透露，ＩＣＡＯ會員中的數個友我大國「已幫我們發聲」，向ＩＣＡＯ表達嚴正關切。據了解，美國也在這些為台發聲的國家之列。

截至昨晚八時，共有一百三十七架次照飛爭議航路，據傳我方雖已向國際民航組織正式表達立場，但因ＩＣＡＯ不願涉入，尚未獲得回覆。

美國務院：反對中國單方面行動

中國上週四片面宣布啟用M503與W121、W122、W123等航路，引發影響我空防安全疑慮。陸委會向對岸表達不滿與抗議，但國台辦未直接回應，我也正式通知ＩＣＡＯ與美方。美國國務院資深政策顧問胡克昨強調，美國關切中國未與台灣諮詢，逕自修改民航航路的做法，明言「反對這種單方面的行動」，同時鼓勵兩岸在尊嚴和尊重基礎上進行建設性對話。

未經協商 違反ICAO規範

根據ＩＣＡＯ「飛航服務規劃手冊」中關於飛航情報區（ＦＩＲ）相關規範，一方開啟新航路、使民航網絡更動之前，應與周圍有關各方「協商」（coordinate）。

中國此次於上海ＦＩＲ啟用的M503，相當鄰近我台北ＦＩＲ，據了解，二○一五年中國欲劃設M503航路時，時任交通部長陳建宇就曾寫信給ＩＣＡＯ主席表達關切，信件中引用上述規範反映，促成當時協商；今次卻未與我協商便逕自啟用，顯違反規範。

航路爭議 ICAO不願涉入

我因中國阻撓，遲遲無法成為ＩＣＡＯ會員或觀察員，此案發生後，雖向ＩＣＡＯ正式表達立場，迄未獲得正式回覆；消息人士昨表示，ＩＣＡＯ知道這件事，「但沒有回音」、「ＩＣＡＯ也不願涉入」。民進黨立委蔡適應日前建議，我方應透過友邦向ＩＣＡＯ表達立場，盼重新討論此航路。消息人士透露，「數個友我的ＩＣＡＯ會員大國已幫我們發聲」，向ＩＣＡＯ表達關切並轉達我方立場。