肺癌篩檢 納空污因子 低劑量斷層掃描 試辦3000人

2018-01-09

科學檢視空污與健康影響

〔記者吳亮儀／台北報導〕肺癌近年多次蟬聯國人癌症死因之首，但台灣有一半肺癌病患沒吸菸史，各界將禍首指向空污。衛福部預計今年試辦「肺癌篩檢前驅計畫」，以低劑量斷層掃描（ＬＤＣＴ）檢測三千名高風險族群，並決議首度將空污因子納入，更科學性探討空污與健康影響，未來更將視成效決定是否擴大為政府補助的定期篩檢。

一年因肺癌死亡逾九千人

「氣管、支氣管和肺癌」死亡率每十萬人口就有三十九．九人，國內一年因肺癌死亡超過九千人，是各項癌症中排名第一。但早期肺癌沒明顯症狀，多項研究則發現，空污嚴重的地區，癌症發生率也比較高，其中包括肺癌；因此衛福部補助台灣肺癌學會執行「肺癌篩檢前驅計畫」，也將加入空氣污染這項風險因子，檢視空污對導致肺癌是否有影響。

台灣肺癌學會理事長、台北榮總一般胸腔科主任陳育民說，目前正執行衛福部補助的「不吸菸卻患肺癌」研究計畫，研究發現，台灣人不吸菸卻得肺癌的可能性，竟是歐美重度吸菸者的兩倍，原因可能和肺癌家族史、油煙和二手、三手菸有關，但先前的研究未納入空氣污染這項風險因子。

而三千人篩檢計畫是即將展開的第三期作業，因此將把空污的影響納入探討，並將邀請公共衛生學者參與。

台大公衛學院院長詹長權呼籲，決策目標要明確，例如要確定篩檢目的是要早期發現或確定危險因子，並提醒若納入空污因子，也要做好取樣，因為空污嚴重的地方有低暴露的人、不嚴重的地方也有高暴露，研究計畫一定要做好。

除了衛福部，國家衛生研究院和環保署也正針對空污和肺癌的相關性做研究。國衛院初步報告顯示，細懸浮微粒PM2.5恐影響老人與孩童的肺功能，可能引發呼吸道疾病，點出「中南部是當前急需控制地區」。

初步肺癌篩檢是否將以中南部為重點地區？衛福部長陳時中說，各項研究和學者意見都會納入參考，如有需要就會做。但當務之急是要找出風險最高的族群，因為低劑量斷層掃描成本不低，需更精確地做好篩檢計畫，並列入未來的肺癌防治政策參考。