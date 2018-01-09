估台灣調薪3.3％ 居亞洲中段班

2018-01-09

〔編譯王惠慧／綜合報導〕根據人力資源公司光輝國際（Korn Ferry）調查，受惠於去年經濟穩步成長及經濟結構變化，亞洲各國將引領全球調薪風潮，其中印度調幅最高，達四．七％，台灣調薪幅度三．三％，在亞洲地區居中段班。

光輝國際追蹤二萬五千家企業、共二千萬名員工，進行最新年度調查，預估今年全球實質薪資平均增長幅度（剔除通膨影響）為一．五％，亞洲地區實質薪資平均增幅為二．八％，居全球首位。

印度、越南及泰國為亞洲地區調薪幅度前三名的國家，日本敬陪末座；因印度已逐漸走出廢鈔令陰霾，報告預測今年印度薪資調幅將達四．七％；匯豐銀行（ＨＳＢＣ）指出，儘管越南私人債務增加、房市出現泡沫疑慮，民間消費和製造業出口成長仍可帶動當地調漲薪資趨勢。

報告預測，日本今年薪資調幅為一．六％，為亞洲地區最低。日本「日經新聞」指出，今年日本企業估將回應首相安倍晉三呼籲加薪政策，連續第五年調高薪資約二％，安倍希望加速日本經濟成長，但通膨帶來的壓力可能使其希望落空。

光輝國際指出，隨著亞洲地區通膨升溫，可能侵蝕到東南亞國家及中國的名目薪資漲幅；渣打銀行預期，今年通膨將進一步攀升，主要因區域內經濟活動轉強，而大宗商品的價格依然強勁。