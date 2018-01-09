台灣物價相對較低 購買力高於星、韓

2018-01-09

〔編譯盧永山／綜合報導〕台灣人均ＧＤＰ（國內生產毛額）雖然不如新加坡、南韓、香港等競爭對手，但台灣物價相對較低，若將生活成本及通膨等因素納入考量，以購買力平價指數（ＰＰＰ）換算後，台灣人可支配所得相對提高，購買力遠高於星、韓等國家。

以往國際間衡量各國經濟規模時，多採以各國貨幣推計的ＧＤＰ，再經由市場匯率折算後去比較，但匯率容易受投機炒作、干預管制及市場環境等主客觀因素影響，不足以反映各國貨幣的真實價值。

聯合國自一九六五年起推動ＰＰＰ國際比較計畫，選定一千多項兼具可比較性及代表性商品，透過各國實地查價，以計算各國ＰＰＰ，並以ＰＰＰ，而非市場匯率折算各國ＧＤＰ，來更精確衡量各國相對經濟發展、市場規模及物價水準；ＰＰＰ主要目的是在衡量同一時點下，各國購買相同物品所需支付價格的變化情形。

根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）公布數據，台灣二○一六年的人均ＧＤＰ僅二萬二四五三美元，南韓比台灣高近五千美元，香港比台灣高逾二萬美元，新加坡比台灣高逾三萬美元，看似台灣民眾實質所得遠不如這些國家。

但經ＰＰＰ換算的人均ＧＤＰ，台灣高達四萬八○九五美元；換句話說，台灣民眾的購買力為實質所得的二．一四倍，優於新加坡的一．六六倍、南韓的一．三七倍，也大於德國、法國、英國、美國及日本等先進國家，「薪情」沒有那麼差。