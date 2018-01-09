財經學者︰拉高薪資 鎖定3大重點目標

2018-01-09

不要齊頭式3萬元 要有通盤戰略

〔記者王孟倫／台北報導〕蔡政府頻呼籲企業起薪三萬元，或以基本薪資三萬元為目標；但財經學者強調，國內各產業性質不同，政府要有通盤戰略目標，不能只是嘴巴喊喊而已，建議必須以「服務業」、「中小企業」與「南部產業」為重點目標，且以漸進方式，逐年拉高國人薪資。

占就業人口6成 優先解決服務業

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，要企業起薪超過三萬元，對大型製造業來說，比較容易達成；但問題是國內有五十五％至六十％就業人口在服務業，尤其餐飲、零售從業人員薪資又偏低，目前政府釋出相關優惠或鼓勵措施，感覺偏重於製造業，服務業未能受到「眷顧」。

孫明德說，政府可祭出各種政策手段，但必須先把目標設定清楚，若加薪租稅獎勵只能讓製造業受惠，忽略了內需服務業，等於多數人仍無法提高薪資。

中小企業、南部產業 另兩大重點

孫明德還指出，「中小企業」與「南部產業」也是兩大重點，從國內產業結構來看，絕大多數屬於中小企業，且製造業或服務業都有；南部尤其是高雄，缺乏「火車頭」或「龍頭」產業帶領，也沒有大型高科技產業進駐，就業機會嚴重欠缺，政府必須重視此問題嚴重性。

孫明德質疑，「三萬元這個數字是怎麼來的，這絕對有很大問題」；目前基本工資兩萬二千元，等於蔡總統未來兩年多任期內，每年要提高基本工資十七％，才能在任內達到，但國內近幾年經濟成長率（ＧＤＰ）才二％左右，試問有多少企業能做到？對南部上班族來說，每月薪資三萬元或許覺得不錯，但住在台北市一定不夠用；若齊頭以三萬元為月薪，而未考慮各地差異，目標訂了也沒意義。

無視產業差異性大 造成更多失業

中央大學台經中心主任吳大任直言，各產業發展現況不同，不宜採取一體適用；此外，基本工資是與外勞薪資綁在一起，若一體適用調高至三萬元，對聘用很多外勞的營造業來說，會造成很大衝擊；且服務業還處於低點狀態，若短時間快速拉高薪資，企業根本無法負擔成本，反而會導致更多失業問題。

他建議，政府應考慮各產業差異性，而不要一刀劃下、齊頭式調到三萬元；可採取雙軌並行，一方面給予租稅優惠獎勵，讓狀況還不錯的產業可配合加薪，至於狀況才剛有起色或不佳的服務業，讓其先改善經營狀況，而不是強迫提高薪資，漸進式完成目標。