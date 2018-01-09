學生英語能力雙峰 補救教學拉一把

2018-01-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院有意推動英文成為第二官方語言，中正預校也在今年設立外語專精班，不過學者觀察，台灣學生的英語程度呈現「雙峰」，好的很好，差的還是很差，但在大學畢業後，將會面臨國際競逐，因此仍希望學生備好英文能力。

實踐大學校長陳振貴曾擔任英文老師，也在技職體系、一般大學服務過。他觀察發現，台灣學生的英文程度社會Ｍ型化嚴重，為了台灣國際化、招收境外生等策略，實踐大學四年前就開全英文授課的國際企業管理學系，全校也至少有二○三門全英文課。他說，全校約五％學生因門檻沒過而延畢，英檢通過率約六成三，剩下者可透過補救措施畢業，另外更提供獎學金給通過英檢者。

元智大學教務長曾芳美則說，以自身經驗來談，孩子國中班上就有同學連英文二十六個字母都還不會，和其他程度好的同學一起上課，老師只能顧中間程度。

曾芳美說，曾聽機械系教授採全英文授課，班上更有學生可用英文簡報，全校採大一英文程度分級，並給兩週英文集訓課，加上購買英文教學軟體、外籍教師面談對話等，學生可提升英文能力。

台灣師範大學副校長宋曜廷指出，目前正在進行部分地區的小學、中學英文能力調查，發現國小每週僅一節英文課，加上單字量僅三百個，英文程度難以令人滿意；至於國中因考試領導教學，英文程度是比以前好；不過，大學還是應設英文畢業門檻。他呼籲，在國際化時代，學生不出國搶工作，外國人也會來搶工作。

台師大教務長陳昭珍則說，台師大提供出國交換、國際文化學分學程、大二專業英文教育等，希望學生四年後畢業出去，英文比入學時還提升。