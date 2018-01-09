英文列第二官方語言 教部設推動委員會

2018-01-09

〔記者吳柏軒／台北報導〕中正預校今年起在各年級設立外語專精班，行政院長賴清德日前也指示教育部研擬如何推動英文成為「第二官方語言」，目前教育部已經成立推動委員會，其下設工作及專案小組，將蒐集歷年國內外、地方與企業做法，未來將做好評估報告並送進行政院。

蒐集歷年國內外與企業做法

教育部綜合規劃司副司長王明源表示，從數據看來，台灣人英文能力有逐漸提升的趨勢，例如用於國外留學的雅思考試成績，台灣二○○七年平均五．五九分，二○一五年上升為六．一○分；托福考試從二○○七年平均七十二分，升至二○一六年的八十一分；商用企業會看的多益考試，則是從二○一○年的五四四分，降到二○一六年的五三四分。

王明源強調，教部針對學生的英文能力早有規劃，從二○一一年開始，就執行各級學校的「英語教育行動方案」，一期三年，如今已執行到第二期。以國中、小而言，採沉浸式教學、引入外籍師資，重視小學生對英文的真實理解和溝通；高中階段是創造英文友善環境，採相關比賽、互動等方式；大專技職端採多元、專業英文教學角度，提供技職所需；大學則是補助校方開設全英語學士學位因應。

王明源表示，教育部去年十月二十六日就成立了「英語推動委員會」，蒐集歷年來英文政策報告，包含國內外不同措施，以及地方政府、企業推動的做法，將多面向彙整，後續做出評估報告，再送入行政院。