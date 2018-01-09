李大維：今年外交險峻 仿企業建ＫＰＩ

2018-01-09

〔記者呂伊萱／台北報導〕新年伊始，外交部長李大維直言，二○一八年的中華民國外交將是「充滿挑戰的一年」。為因應險峻形勢，外交部將強化「目標導向」，依各單位屬性，個別建立類似企業界的關鍵績效指標（ＫＰＩ）機制。這是外交部繼開放駐外用人彈性後，又一強化對外戰力的調整措施。

政黨輪替後，中國持續限縮我國際參與空間。李大維上週在部內會議展望我國對外關係時指出，當前美中角力白熱化、東亞緊張情勢升高、兩岸外交無休兵、國際情勢複雜，同時北京當局「無所不用其極謀奪我友邦」，在無邦交國地區也擴大運用「一中原則」矮化、限縮我對外實質關係；在我參與國際組織上，北京當局也以「去主權化」打壓，將我參與的國際組織數目限縮成「只有存量，沒有增量」。

對此形勢，李大維表示必須積極面對。他說，外交部在新年度將建立類似企業界「目標導向」精神的ＫＰＩ機制，先由各外館自行檢視業務，研擬ＫＰＩ回報，經各地域司審核，由研設會綜合設計出具客觀性並可彈性調整的指標。

李大維說，有些工作不易量化，但並非完全無法設定工作目標，如何透過設定策略、流程和目標，在具體事項上爭取國際支持，拓展外交，就需要指標以檢視成效。如美、日、英、法、德、澳洲與歐盟等外館，雖無邦交，但皆投注大量人力與資源，「當然要對館長要求」。

而對於護照事件，李大維坦言危機處理「完全失靈」，將強化通報機制，並妥善應變人力配置。李大維直言，部內同仁均屬優秀份子，心中多以身為菁英自居，對外時而不經意表現出菁英心態，遇事常自以為是，託詞硬拗，輕忽不同聲音，以致形成外界不佳觀感。

另據知情人士透露，外交部近期將公布新一波人事異動，任用新一批駐外代表，且年齡均在五十歲以下，據以落實李大維甫上任時「外交人員年輕化」的宣示目標。