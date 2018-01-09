逾百架次飛M503 民航局將反制

2018-01-09

〔記者陳宜加、鍾麗華／台北報導〕中國片面啟用M503等四條航路，我方抗議並要求停飛，但截至昨下午已有超過百架次飛機使用新航路，民航局持續聯繫中方進行技術性協商，否則將有進一步處置，相關因應做法已提報陸委會。外界推測，可能以砍班次、給較差時間帶等行政手段勸阻航空公司。

陸委會籲北京速協商

對於民航局指出已把對中國片面開通相關航路的處置措施送交陸委會，陸委會昨表示並未收到。不過，陸委會仍強調，中國大陸片面啟用航路，嚴重危害區域及台海安全，呼籲北京當局儘快展開技術性協商。

中國民航局無視兩岸協議，上週片面啟用M503北上與W121、W122、W123等四條航路，我民航局當天通知約八十家國籍、外籍航空公司勿申請該航路，並呼籲中方與我重啟協商，但未獲回應。

截至昨天為止，香港籍港龍、香港航空與中國籍中國東方、廈門航空等四家業者仍照飛。民航局統計，前四天總計九十一架飛機使用新航路，昨天截至下午則有十二架，總共破百架次。

總統蔡英文日前召開國安高層會議，呼籲北京當局針對M503航線飛航疑慮採取彌補措施，並依據雙方過去共識，儘速展開技術性協商。

民航局曾表示，將密切觀察港龍、香港、東方、廈門等業者，若一犯再犯，將有後續處置。對於外界推測民航局可能予航空公司砍班次、給較差時間帶等行政手段處置，民航局昨天表示，相關因應做法已提報陸委會，須由國安會發言。

民航局表示，將按照國安會指示技術性協商，民航、外交部門也將向外界說明，M503有飛安疑慮，但中方尚無回應，上週約談業者也沒有效果、電話不通，將持續透過兩岸塔台、航管單位與民航局傳真、發函及小兩會（台灣海峽兩岸觀光旅遊協會、海峽兩岸旅遊交流協會）機制，希望中方與我接觸。

中國對外宣稱新航路已解決技術性問題，但民航局指出，若按國際慣例，偏航往右帶，北向南飛機帶往中國方向，南向北恐越界進入我方飛航情報區；若同樣往西帶，則可能與南下衝突，兩岸必須坐下來談。

不過，今年春節疏運的兩岸加班機即將開賣，民航局指出，目前各家業者均已提出申請，正辦理審核作業中，一切正常，應不受M503爭議影響。