台南志工盛裝熱水濺出 柏林交響樂團小提琴家燙傷

2018-01-08

來台巡演最終站 驚傳意外

〔記者劉婉君、王俊忠、凌美雪／綜合報導〕首度來台巡演的柏林交響樂團驚傳小意外，昨天在台南文化中心演藝廳進行最終站演出，不料中場休息時，德國籍女小提琴演奏家安娜．芭芭拉．伊芙琳（Anna Barbara Evely）在貴賓室遭手執茶壺的文化中心女志工濺出熱水燙傷，造成右大腿約有九平方公分的二度灼傷，經送醫治療後已返回飯店休息，演出不受影響，樂團將於今午離台。

昨天下午四點許，南市消防局接獲市立文化中心報案，德國籍女演奏家遭熱開水燙傷，救護車將四十歲女患者安娜送成大醫院治療。

據了解，安娜右大腿有一處面積約九平方公分的二度灼傷，其他部位並無傷勢，醫護人員為患者敷藥包紮，下午近五點半由工作人員陪同離開醫院。

右大腿二度灼傷 幸不嚴重

南市文化局表示，昨下午三點三十分左右，表演中場休息，一名在後台貴賓室幫忙倒茶水的女志工，拿著茶壺至飲水機盛裝熱水，熱水不慎從壺口溢出，潑到當時在一旁等候裝熱水的樂團小提琴演奏家安娜的大腿，意外發生後，女志工很自責，不斷向傷者道歉，受傷的演奏家反而安慰志工說沒關係，幸好演奏家傷勢不嚴重，不會影響日後表演。

文化局長葉澤山表示，柏林交響樂團在文化中心的演出，經紀公司與文化中心均有辦理保險，文化局後續會協助相關的保險事宜，並持續與經紀公司及樂團保持連繫。

據主辦單位晶典室內樂團公關嚴睿淇表示，該團員晚間也參加演出後的聚會，心情完全不受影響。

享譽五十年的德國柏林交響樂團（Berliner-Symphoniker），由知名指揮家里奧．夏巴道爾（Lior Shambadal）集結來自世界的優秀音樂家，經常走訪世界各地，今年是首度訪台巡演，台灣場次於屏東、台北、高雄及台南等地共演出四場，昨午在台南文化中心的演出為最終場。