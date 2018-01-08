立院臨時會 朝野攻防 勞基修法 今拚三讀

2018-01-08

執政黨快刀斬亂麻 擬速戰速決

〔記者邱燕玲、林良昇、楊淳卉／台北報導〕立法院臨時會今天將對攸關一例一休的「勞基法部分條文修正草案」進行朝野協商，若無共識，可能訴諸表決。至於是否今就三讀通過？立院民進黨團總召柯建銘昨受訪表示，「視情況」。據了解，執政黨不排除速戰速決、快刀斬亂麻，今天就三讀通過勞基法的修法。

立院臨時會今先處理第一案「一○七年度中央政府總預算案」，由於還須各黨團提版本，因此預計協商很快結束，接著院會宣讀第二案「勞基法部分條文修正草案」各版本後，就展開朝野協商，若無共識，可能就進行大體討論、逐條表決。

由於勞團預定今天到立法院外抗議並有夜宿準備，院內院外都高度戒備，立院周邊已部署層層拒馬，無立院通行證、採訪證者都無法進入。立法院秘書長林志嘉表示，維安會視情況做變動，若情資顯示有緊急狀況，就加強維安；若無，維安部署會「適度就好」。

時代力量立委昨繼續在總統府前抗議，但預計今就會回到立院參與「勞基法」修法協商；民進黨團則自上週五起在議場大門口輪班守夜，希望讓今天臨時會順利開會。

朝野協商若無共識 將訴諸表決

柯建銘表示，今天第一案是總預算案，預計花一個半小時念完審查報告，接著朝野協商，請各黨團對總預算案刪減提出版本，預計下週繼續協商。

柯建銘說，接著院會進行第二案勞基法，宣讀各版本內容預計花半小時，隨後繼續朝野協商；若協商沒共識，就回到院會進行大體討論、逐條表決。是否會在今天就三讀？柯建銘說，「視情況」，他也呼籲朝野回到立院理性討論，大家坐下來談。

國民黨團書記長林為洲表示，勞基法修法時間不是最重要的因素，是修法內容，「如果有共識，今天就可以三讀了」，時間並無太大意義；有關「七休一」、「十一改八」兩部分的修法，若民進黨團不願接受在野黨意見，最後訴諸表決，國民黨團會提出很多修正動議，全力阻擋。