警嘆：只見立委淋雨 誰見警察發抖

2018-01-08

〔記者王冠仁／台北報導〕時代力量黨團在總統府前連日靜坐抗議勞基法再修法，還企圖二度搭設帳篷打算長期抗戰，但帳篷都遭警方攔阻、拆除。昨凌晨時力立委黃國昌見帳篷搭不成，索性窩進睡袋冒雨過夜，引來網友與外界大罵警方「冷血、沒人性！」但有基層員警抱怨，「只見立委淋雨，誰見警察冷得發抖？」

昨凌晨零時許，時力成員二度找人運來帳篷，想在總統府前搭設，但抗議成員所在地點是集會遊行禁制區，且連日來警方多次勸導、舉牌警告、依道路交通管理處罰條例開出勸導單及罰單，抗議群眾不願離去，反而還想再次架設帳篷，警方昨凌晨第六次舉牌警告後，強力執法將帳篷拆除並代保管。

中正一分局表示，拆除帳篷是依照「警察職權行使法」第二及第廿八條，為制止或排除現行危害公共安全、秩序的事實狀況，將該棚架拆除，予以扣留保管。

帳篷被拆後，黃國昌等人索性窩進睡袋，以直接淋雨躺在總統府前柏油路上繼續抗議，還將過程以臉書直播。不少網友見狀大罵「這種天氣淋雨睡覺會死人」、「台灣警察真無情」，立委徐永明也透過直播說「搶走帳篷我們就會知難而退嗎？」

有基層員警抱怨，其實警方也是整天在總統府前一起忍受低溫、大雨，從前晚起至少柔性勸導、關懷抗議群眾數十次，但抗議群眾不領情，還用臉書直播，大家都罵警察，但有多少人看到總統府前、周邊路口，有多少警察陪著他們一起淋雨？

無遮蔽物 員警內外都濕透

一名負責蒐證的刑警也說，抗議群眾至少還有簡易遮雨棚、睡袋，「警察顧他們整晚有這些東西嗎？」尤其是在制高點等沒有遮蔽物的員警，儘管穿雨衣，但交接班回去分局第一件事就是換衣服、洗熱水澡，「因為全身內外都濕透了！」