時力禁制區靜坐 北市警：觸法

2018-01-08

府周圍禁止陳抗 柯文哲：立委更要守法

〔記者邱燕玲、周彥妤、王冠仁、王定傳／台北報導〕時代力量立委在總統府前持續靜坐，北市警方指該地點為集會遊行禁制區，時力立委已經觸法；民進黨立委李俊俋、賴瑞隆、台北市長柯文哲昨天均認為，立委不應帶頭違法；但對於是否強制驅離，柯文哲說「要看狀況」、「且戰且走」。

綠委憂其他抗議團體比照辦理

北市警中正一分局昨指出，為確保國家元首、總統府周邊安全，以總統府為中心，北起衡陽路以南、東至公園路以西、南沿愛國西路以北、西從延平南路以東，這區域是集會遊行法的「禁制區」。就算抗議團體申請，只要範圍觸及這區域都不會許可，因此時力立委黃國昌等人在府前靜坐已觸法。

李俊俋表示，總統府前本來就是不能集會遊行的地區，時力做為主張公平正義的政黨，是否也應遵守？他也提醒北市警局，如果未來其他抗議團體比照辦理、衝到禁制區內，該如何處理？市警局需要仔細衡量。

賴瑞隆認為，時力立委不應帶頭違法，何況在國會內都可表達政黨的主張與意見，有必要到府前禁制區、讓軍警陪同耗費社會資源嗎？他籲時力應注重比例原則。

台北市長柯文哲昨天出席活動時受訪表示，尊重陳抗權利，但總統府周圍禁止陳抗，凱道前本來就不可以遊行，尤其立委更要守法。

記者詢問處置陳抗，日前對反修勞基法民眾態度強硬，對時力則放軟，是因對象為「較友好的立委」？柯說，上次會驅離民眾，是因為陳抗者躺在馬路上，又到處流竄，癱瘓西區交通，不處理不行；現在時力是在總統府前的人行道，這幾天剛好是假日，交通流量也比較小，對交通影響較小，所以沒有大動作驅離，未來會看狀況，真的有妨礙交通、公共秩序，還是會處理，且戰且走。

外界認為陳抗者才十幾個人，警方動用兩百人，質疑執法不符比例原則。柯解釋，這是採取「只出不進」的策略。會不會擔心這次驅離，影響與時力結盟？柯說，「不會啦，還好啦」。

律師陳振瑋、林俊儀均認為，黃等人有可能違反集會遊行法，警方可送辦，但法官會審酌限制人民集會自由與影響社會秩序的比例性，若集會符合緊急性、又未影響交通、沒暴力等行為，有無罪空間。