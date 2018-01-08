2018-01-08

記者鄒景雯／特稿

最近，不少社會中堅階層有怨的探問：「能給一個不離開台灣的理由嗎？」這樣的氣話，起初一笑置之，不料逐漸增多起來，形成一種不可輕視的徵兆。因為，這樣的聲音，來自於菁英階級對子女的未來，以及中產階級對自我的安排，是什麼因素觸動了他們連「愛台灣」都變得困難？

一個理由出乎意料，是對於中國逕行啟用M五○三雙向航路及三條銜接航路，政府的處置效果不彰。事實上，自對岸於一月四日宣布以來，國安會已連續召開多次高層會議，總統府也多次發布了蔡總統的呼籲，但是中國與香港航班繼續我行我素，這個情況不止是騷擾台灣人民，也構成了若干國民關切政府處置能耐的重要事例，北京當局此等行徑是鎖定台灣的準備行動，已經嚴重破壞現狀，但是政府的幾波回應軟弱無力，諸如「無益區域穩定」等語言，讓不少人搖頭不已。這麼說，倒也不是要政府成了只會叫不會咬人的狗，然而有沒有可作不可說的實際具體作為？國人的信賴主要來自於結果論，一點也輕忽不得。

另一個更大的理由顯而易見，那就是主政者的施政路線搖來擺去，給人多數似乎必須服從少數的錯愕感，甚至形成另一種形式的「少數統治」。勞基法的再修正過程，是一個眼前的顯例。減緩「一例一休」施行以來的民怨，原本是去年九月賴揆上任後的府院共識，之所以要採取修法途徑，而非林全內閣主張透過函釋來放寬，係著眼於有更大幅度的彈性，以免過於僵固的法令綑綁勞資雙方發展的手腳，甚至根本無法施行（例如輪班制休息間隔十一小時至今未能公布即是）。

彈性，正是在專法尚未訂定前，暫時給百業一個各取所需的空間，如果實在對勞資對等協商不抱信心，政府多的是工具去介入，絕不是本末倒置，要所有的企業都要倒退到三十年前去落伍運作。但是歷經多次協商，在去年底初審通過的草案版本，到臨時會前夕，又加設了關卡，把修法的實益大打折扣，果若早知如此，又何必勞師動眾、積極施政，循林全的消極作為，不也相差無幾？這種蛇行，反映的是缺乏領導的方向與堅毅的信念，才會一遇壓力，就看人出菜，問題是菜出得完嗎？

其實，「一例一休」討好的是部分年輕世代，卻得罪了廣大的受僱者，坊間各家民意調查早已清楚顯示此一科學結果。這些受僱者中，不分顏色，更有為數頗多的民進黨支持者，甚至是真正的苦勞大眾。太多實例直指，過嚴的加班制度，讓資方順勢降低成本，不少勞動者因而失去增加收入的機會，全拜這些政客之賜。

苦勞階層也許跑不掉，但是具有全球移動能力的階層，如果同被一個過時法令限制了競爭力，為瀰漫的失敗主義氛圍困擾，因而不如出走念頭萌生，台灣將伊于胡底？