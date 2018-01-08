民調︰54％挺修法 僅28％反對

2018-01-08

88.6％民眾盼依工作型態各訂專章或專法

〔記者李雅雯／台北報導〕勞基法修正草案本週闖關立法院三讀，「今周刊」昨公布最新民調，有五十四．二％受訪者認為有必要修法，僅廿八．一％認為沒有必要；卅歲以上民眾支持修法均過半數，廿到廿九歲年輕族群有四十．八％支持修法，比例也超過不贊成的卅六．四％；有高達八十八．六％民眾認為，勞基法不能讓各行各業都穿同套衣服，支持依照各個不同工作型態行業訂立專章或由相關部會另定專法。

若「七休一」放寬為「十四休二」，五十．四％贊成在勞雇雙方同意下可改為「十四休二」，不贊成者為四十六．二％；交叉分析發現，四十歲以上男性、傳統製造業、一般服務業、年收入卅萬元以上者，過半數贊成；但廿到廿九歲者有五十三．七％認為應維持「七休一」現狀，與年輕人重視休假的價值觀吻合。

看得到吃不到！ 64％挺加班費核實

有五十九．六％贊成將現行每月加班時數不超過四十六小時改為「每三個月加班總時數不能超過一三八小時，但每月加班不能超過五十四小時」，不贊成者有卅四．二％；生產線淡旺季明顯的電子製造業與傳統製造業，及假日生意較好的服務業大多支持。

有六十四．八％贊成「按實際加班時間計算」，非現況的「做一給四、做五給八」；有五十一．九％受訪者贊成「輪班間隔可以彈性例外調整為至少八小時」，其中傳統製造業、一般服務業等較常用到輪班制產業，有超過半數贊成；七十六．七％贊成勞雇雙方同意下「特休假遞延一年」，廿到廿九歲支持率更達八十一．一％。

這份民調是「今周刊」委託全方位民調公司進行，訪問一八五六位、年滿廿歲民眾後，排除軍公教、農民等身分後，獲一二○二位在職者為有效樣本，調查期間去年十二月廿九日到今年一月一日，在九十五％信賴水準下，抽樣誤差介於正負二．八三間。