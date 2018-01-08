工商界︰勞基修法快點過 勞資都盼彈性

2018-01-08

一例一休缺彈性 年輕勞工也不滿

〔記者羅倩宜／台北報導〕「今周刊」勞基法修法民調顯示勞工多支持修改勞基法。工業總會直言，這份民調更接近真實，「我們真的不懂政府、立委和少數勞團在吵什麼？勞方也希望勞基法保留彈性，以免自己權益受損」；中小企業總會指出，勞資關係被一例一休弄得很不和諧，希望立法院儘快讓法案過關，趕緊拚經濟才是真的。

工總秘書長蔡練生說，與勞動部去年十二月底公佈民調相比，最新民調較能反應實況，這跟問卷設計有關，勞動部的問題不是很清楚，若只是問贊不贊成七休一有彈性，受訪者根本似懂非懂，但改問贊不贊成做六休一改成做十二休二時，就很清楚地知道差別了。

工總說，勞方和資方一樣，要求的只是「彈性」兩字。特休假目前規定當年度必須休完，未休完須給薪，民調有七成六認為應該修改，這攸關勞工的切身權益，年輕族群希望積假去旅遊或進修，但勞基法卻剝奪勞工的假期彈性。

加班權還勞工 不加班就放假

休息日加班費「做一給四、做五給八」也被最新民調打臉。中小企業總會理事長林慧瑛說，這個不合理條款讓勞工無班可加；很多家庭把加班費算進每月預算支出，沒了叫他們怎麼辦？立院應讓法案儘快過關，結束一年多紛擾，讓想加班的可以加班，想放長假的可以放，趕快拚經濟才對。

商總理事長賴正鎰說，他跑遍全台灣，與各地的勞工組織也有接觸，很多勞工組織最在意的，並不是七休一、輪班間隔或特休假，而是整體收入不要減少，原有的加班費可以繼續領，而非少數勞團及學生所稱的過勞。