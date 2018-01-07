美墨築邊界牆 得砸5312億

2018-01-07

〔編譯張沛元／綜合五日外電報導〕美國川普政府五日告訴國會，在打造防範非法移民偷渡入境的美國與墨西哥邊界牆的第一階段上，未來十年需要一八○億美元（約台幣五三一二億元）的經費，為川普落實邊界築牆此一競選承諾，首度提供詳細的財務計畫。

熟悉此事的美國官員透露，隸屬國土安全部的美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）向國會提出邊界牆支出計畫，表示要在二○二七年九月前增建五○五公里的邊界牆；倘若順利完工，美墨邊界牆總長將達一五五二公里，即全長三一四○公里的美墨邊界近一半都有實體結構保護。但ＣＢＰ並未詳述增建的邊界牆必須於何時完工。此外，這筆經費還將用於強化（更換或增設第二道牆）六五一公里的現有邊界牆。既有美墨邊界牆至少長達一一○○公里。

川普政府已要求國會今年撥款十六億美元，以打造或更換位於德州與加州長約一一八公里的邊界牆，明年則要求十六億美元的經費。美國國土安全部長尼爾森說，川普政府頭兩年要求的三十二億美元築牆經費只是「頭期款」，因為這點錢不足以蓋好整面牆，但卻是個起頭。川普政府視在美墨邊界興建「大又美的牆」為施政核心，但卻鮮少就如何築牆、何時築牆與築牆費用等，提供細節。

儘管川普在競選時承諾要讓墨西哥為邊界牆買單，但從ＣＢＰ提出的支出計畫來看，至少在可預見的未來，出錢蓋牆的還是美國納稅人。除了一八○億美元的築牆經費，ＣＢＰ還要求五十七億的科技設備經費、十億的道路建設與維護費與八十五億的人事費，包括新增五千名邊界巡守員、兩千五百名邊界稽查員及其他人員，使得未來十年的邊界保護支出總額達三三○億美元。