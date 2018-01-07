川普內幕作者：川普是地球上最不可信的人

2018-01-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕大爆美國總統川普秘辛的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（暫譯）轟動全美，作者沃爾夫（Michael Wolff）五日捍衛該書可信度，聲稱取材來自與川普在內的白宮官員上百次的對談，且他留有筆記和錄音檔，譏諷川普才是「地球上最不可信的人」。他認為，川普的激烈反應佐證書中質疑其心智的說法，甚至預言本書將使川普跌落總統寶座。川普六日則推文維護名聲，誇讚自己是「心智穩定的天才」。

沃爾夫在新書發行的五日，首度接受美國國家廣播公司節目專訪，針對川普四日怒斥該書滿紙謊言、消息來源不實，聲稱從未與作者談論出版書籍，以及從未授權作者進入白宮等言論展開反擊，堅稱自己早在總統大選期間就與川普談話，之後更「經常性」造訪白宮，與川普談話的時間前後達三個小時；雖然不清楚川普是否意識到此為採訪，但兩人的交談「絕對不是那種私下閒嗑牙」。

川普批謊話連篇 沃爾夫：取材有本

沃爾夫還表示，他採訪過川普的幕僚、親信多達兩百多次，身邊的人異口同聲稱川普弱智、白癡，質疑他的智慧和適任性，甚至形容川普「就像個小孩」，必須立即取悅他、滿足他的需求，「他既不閱讀，也不傾聽，像個彈珠似的，只會一直擦邊亂射」。至於川普抨擊他謊話連篇，沃爾夫則反脣相譏川普根本沒資格談信用，「我的信用竟然被地球上最不可信的人質疑」。

沃爾夫也指出，川普身邊的人都注意到，川普的心智能力每況愈下，「一開始是在二十五或三十分鐘內重複說同樣的事情，現在變成每十分鐘就會舊事重提」。他最後強調，訪問的筆記和錄音檔案均有留存，因此對於書中指涉，「我在各方面都能坦然以對」。

然而，川普六日推文還擊，稱自己從非常成功的商人、頂尖電視明星，到初次參選就當上美國總統，最大資產為「穩定的心智狀況和貨真價實的聰明」，並自稱是「心智穩定的天才」。

沃爾夫六日再接受英國廣播公司訪問，稱川普的連日反應正佐證書中指控，且該書已掀起「國王的新衣」效應，讓更多人了解到川普「沒有料」─不適任總統，這種認知將導致川普的總統之旅走向末路。

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