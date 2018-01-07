學者：境外網攻台灣升級

2018-01-07

〔駐美特派員曹郁芬、記者涂鉅旻／綜合報導〕台灣國防大學戰略與國際事務研究所助理教授黃基禎四日在美國華府指出，境外對台灣的網路攻擊已從脆弱的目標轉為有價值的目標，攻擊來源也從個別駭客變為有組織的團體，顯示台灣遭到的網路攻擊正在升級。

攻擊變有組織 中國最大宗

黃基禎應邀在華府「戰略暨國際研究中心」就台灣的網路安全發表報告，中國項目主任張克斯及資深研究員賽克絲也參與討論。賽克絲提醒台灣，在選舉季節來臨之際，要防範更頻繁和大規模的駭客攻擊。

黃基禎對與會者表示，台灣每年遭到無數的網路攻擊，國安局每月遭到的網路攻擊就有十萬起。從蔡英文政府就任後，台灣政府遭到的網路攻擊有顯著增加，最大的境外攻擊來自中國，台灣可以追蹤到駭客在中國的ＩＰ網址，但分辨是個人還是政府的攻擊就不是那麼容易。

根據國安局今年預算書顯示，國安局對外網路遭受駭客攻擊的頻次，在總統蔡英文就職之後大增，一○五年下半年遭受六十一萬三七八九次攻擊，每月遭攻擊次數超過十萬次，遠高於該年上半年一萬七六五九次。雖去年網攻次數已趨緩，但一至六月遭攻擊次數仍有十萬八○六九次，平均一個月被攻擊一萬八千餘次。

從脆弱的目標轉為有價值的目標

黃基禎會中指出，台灣遭到的網路攻擊從脆弱的目標轉為有價值的目標，原因之一可能是台灣的網路防護能力已增強；另一個原因有攻擊者更有組織、技術更成熟，不想浪費時間。

黃基禎表示，網路資訊安全與關鍵基礎設施同樣重要，台灣都在努力強化中。美台目前在網路安全方面的合作可以從教育開始，從防止網路攻擊的交流訓練著手，美台合作進行網路軍事演習雖可以考慮，但他不認為是最優先目標。台灣因為常常是中國駭客的練兵場，網路安全技術也相對豐富，可以和有興趣的國家進行交流。

國安局則表示，為因應中國網路戰威脅及整體網域安全防護需求，並結合資訊科技技術發展與趨勢，國安局今年規劃更新情蒐及反覘伺服器硬體設備，並提升執行國家安全情報整體網域安全、精進基礎建置暨系統整合，強化工作專案執行範圍。