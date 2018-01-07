掌台大 王丹盼胡適那樣的校長

2018-01-07

〔記者吳欣恬、吳柏緯／綜合報導〕管中閔當選台大校長持續發酵，台大學生出現支持與反對兩種聲浪。反對者認為管中閔政治色彩太過明顯，雖然已經表明退出政治活動，但仍讓人不放心。支持者認為，管中閔有行政經驗，執行力可被期待，他是經濟學者出身，可為台大帶來有別於過往理工人治校時的風氣。

管爺政治色彩明顯 學生不放心

台大文學院學生會在臉書上呼籲，管中閔能落實其治校政見，平衡校內各領域發展，在其主打的亞洲旗艦計畫中，帶領台大走入未來，走入國際。也有學生提到，台大近年來發生許多爭議事件，讓學校蒙塵，希望管中閔上任後可以帶台大走出谷底。但也有台大學生在網路上說，不想拿到印有管中閔名字的畢業證書。

學界也有正反聲音。中正大學傳播學系副教授管中祥在臉書上發文指出，右派經濟學者當選台大校長，「頗讓人為台灣的大學自主擔憂」。

中國民運人士、前清華和中正大學客座助理教授王丹也在臉書上表示，不知道台大師生心中感受如何。但他原本期待台大能有一個溫文儒雅，人文修養豐厚，傾向自由主義的，「像胡適那樣的一個校長的」。

中研院院士陳培哲則對管中閔出任台大校長充滿期待，他指出，近廿多年以來，台大校長均是由理工或醫學背景的學者擔任，管中閔是社會科學學者，若能全局關照，這對台大未來發展是好事。

中研院院士李文華認為，擔任大學校長與在大學教書是兩件事情，即便是優秀的教授，擔任校長後都要從頭學習，傾聽、理解學生與教職員真實的心聲，管中閔需要找到好的行政團隊，協助處理校內的行政事務。