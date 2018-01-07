掌台大 王丹盼胡適那樣的校長

2018-01-07

〔記者吳欣恬、吳柏緯／綜合報導〕管中閔當選台大校長持續發酵，台大學生出現支持與反對兩種聲浪。反對者認為管中閔政治色彩太過明顯，雖然已經表明退出政治活動，但仍讓人不放心。支持者認為，管中閔有行政經驗，執行力可被期待，他是經濟學者出身，可為台大帶來有別於過往理工人治校時的風氣。

管爺政治色彩明顯 學生不放心

台大文學院學生會在臉書上呼籲，管中閔能落實其治校政見，平衡校內各領域發展，在其主打的亞洲旗艦計畫中，帶領台大走入未來，走入國際。也有學生提到，台大近年來發生許多爭議事件，讓學校蒙塵，希望管中閔上任後可以帶台大走出谷底。但也有台大學生在網路上說，不想拿到印有管中閔名字的畢業證書。

學界也有正反聲音。中正大學傳播學系副教授管中祥在臉書上發文指出，右派經濟學者當選台大校長，「頗讓人為台灣的大學自主擔憂」。

中國民運人士、前清華和中正大學客座助理教授王丹也在臉書上表示，不知道台大師生心中感受如何。但他原本期待台大能有一個溫文儒雅，人文修養豐厚，傾向自由主義的，「像胡適那樣的一個校長的」。

中研院院士陳培哲則對管中閔出任台大校長充滿期待，他指出，近廿多年以來，台大校長均是由理工或醫學背景的學者擔任，管中閔是社會科學學者，若能全局關照，這對台大未來發展是好事。

中研院院士李文華認為，擔任大學校長與在大學教書是兩件事情，即便是優秀的教授，擔任校長後都要從頭學習，傾聽、理解學生與教職員真實的心聲，管中閔需要找到好的行政團隊，協助處理校內的行政事務。

  • 中國民運人士、前清華和中正大學客座助理教授王丹他原本期待台大能有一個溫文儒雅，人文修養豐厚，傾向自由主義的，「像胡適那樣的一個校長的」。（資料照）

    中國民運人士、前清華和中正大學客座助理教授王丹他原本期待台大能有一個溫文儒雅，人文修養豐厚，傾向自由主義的，「像胡適那樣的一個校長的」。（資料照）

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