企業主金援大學 師生憂「有錢最大」

2018-01-07

〔記者林曉雲／台北報導〕台大新校長選舉，來自企業界的遴選委員扮演關鍵性角色，引發學界憂心企業介入或主導大學發展的情況。

台大重量級的企業界校友人數多，常見大手筆捐樓回饋母校或母系，讓其他大學羨慕，也引發爭議，例如去年台大環工所接受上櫃公司「納諾科技」捐贈五千萬元，同意將環工所系館更名「納諾環境館」，就被學生批評五千萬賣掉系館名稱。

系館更名納諾 學生批5千萬賣掉

近年來教育部鼓勵大學自籌財源，除可吸收社會資源投入高等教育，減輕政府負擔，也希望提升資源使用效率。台大近年蓋的許多新大樓，就經常以捐贈者命名，例如法律學院的萬才館及霖澤館、電資學院明達館（明基電通和友達光電）、化學系積學館（台積電）、永齡生醫工程館（鴻海集團總裁郭台銘）、尊賢館（台南幫企業集團領導人吳尊賢）、梁次震宇宙學與粒子天文物理學研究中心（廣達集團共同創辦人梁次震）等。

台大近年新大樓 多以捐贈者命名

有台大教授憂心，五十年之後，台大校園內是否充斥以捐贈者命名的大樓？另名台大教授則擔心，企業捐款後，若不只想擁有大樓冠名權，連使用權也要配合捐款者，「有錢最大」的趨勢，恐有學術為財團服務，危及學術自由的疑慮。

一位頂大校長表示，公立大學負有符合國家社會需要和期待的責任，因此校長遴選委員有各界代表。企業主金援大學蓋樓或捐設備、捐師薪水等，好處是各取所需，壞處則是容易發生偏離公共利益的情況，硬體設備冠名事小，甚至介入決定研究方向。

金援各取所需 就怕介入研究方向

另一種影響方式是直接買學校，例如最近有中信集團接手興國管理學院，改成中信金融管理學院，有退場危機的台灣觀光學院，也積極與企業洽談引進資金。

教育部高教司長李彥儀表示，技職學校強調產學合作，一般大學雖也重視學生的實作力和教授研究的產出，但畢竟不是企業的職訓所，學校和企業宜有一些距離，高教分流管理亦有必要。