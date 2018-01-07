台大內憂外患 舊把戲能闢新局？

2018-01-07

管中閔治校理念 複製國發會「自經區」概念

〔記者林曉雲／台北報導〕台大新校長管中閔上任初始，就要面對台大五十歲以上的老師高達五十三％，未來十年台大將面臨退休潮的人才流失「內憂」，以及台大國際排名節節後退的「外患」。但管中閔治校理念提出亞洲旗艦計畫，爭取國際名校在台大校地設立分校，宛如過去他任國發會主委時所提「自由經濟示範區」的台大版，舊把戲能否闢新局，有待觀察。

布局未來 爭國際名校在台大校地設分校

管中閔舉新加坡為例，該國的國家級政策「環球校園」計畫並不成功，這些海外名校一旦發現新加坡分校招生效益不彰，就退場轉進其他地區（如香港）設校佈局，例如芝加哥大學的Booth商學院。

管中閔規劃以台大和台大系統（包括台科大和台師大）為資源平台，爭取國際名校的深度合作，藉此吸引國際人才，推高教學和研究品質，提高台大學術聲譽與國際競爭力等。

但高教工會主任林柏儀直批，管中閔過去曾提「自由經濟示範區」的概念，招徠國際知名大學在示範區設分校，當時他宣稱高教自經區是國際潮流，事實上卻有掏空大學風險，成為教育法令保障師生權益的法外之地。

管中閔沒有反思政策可能衝擊，也不願和工會或社運團體深入溝通，直到法案在立院遭遇杯葛，才黯然下台。但自經區雖死，卻借屍還魂以專班方式辦理，例如「高餐藍帶」就用極低價格使用校地，收取昂貴學費，引來師生質疑，國立學校教育資源淪為少數辦學財團的特許斂財管道。

高教自經區掏空大學 教團批牟利掛帥

林伯儀痛批，管爺如今成為台大校長，這所傾國家資源累積而成的公立大學，是否逐步要變成排除人民、牟利掛帥的高教自經區？

此外，管中閔估計，台大超過三分之一老師（至少七百人）將於十年內退休，新進師資將決定未來三十年台大的教研水準，加上年金問題可能引發一批中間層的菁英教授出走，擔心台大的師資質量將如雪崩般的崩潰。

清大校長賀陳弘坦言，這是全國性現象，八○年代回國的師資剛好到了準備退休的年紀，九○年代之後出國留學人少，各校都面臨師資枯竭問題，玉山計畫只可補充數十到數百人，向國外舉才則卡在待遇偏低。

教育部高教司長李彥儀表示，玉山計畫就是要招才和留才，玉山學者可加薪五百萬、最高年薪六百五十萬元，玉山青年學者在本薪之外，每年最高補助三百萬元、一次核發五年，也將授權大學彈性招攬人才。