軍方資訊設備 嚴禁採購中國貨

2018-01-07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為防範外界網路攻擊，以及內部資訊裝置被置入病毒，造成重要情資外洩，據了解，國防部除電腦、通訊系統一律不准採購中國貨之外，也透過軍、民網路實體隔離降低風險，如通訊設備用於重要戰情或機密者，還會裝設國安局保密裝置，縱使資訊遭外界攔截，也無法解密得知內容。

軍、民網路實體隔離 降低風險

據了解，軍方為避免重要情資外洩，可分為「內控」與「外防」機制。「內控」作為部分，軍方採購資訊設備時，一律不准購買中國貨。軍方人員如要使用電腦，除需「插卡」驗證身分外，亦不能使用ＵＳＢ、光碟機，避免資訊外流。

另外，據透露，如軍方人員在網際網路蒐集相關資料，要轉為軍方內部網路使用，為避免潛在的病毒、木馬程式攻進軍網，還須藉由另一台電腦進行篩檢，確認無資安疑慮後，才能轉移使用。

至於「外防」機制，據透露，軍方內部通訊多採用「軍網」，且採用軍網的通訊系統，與民用網際網路不得相互跨接。因此，軍方過去遭遇外在網路攻擊時，僅有國防部官方網站等外顯、不重要的資訊頁面受到影響，駭客無法進一步攻進內部軍網。

如用於重要戰情、機密的通訊設備，據悉，國安局會協助國防部加裝「保密裝置」，若有不肖人士想要攔截資訊，也無法解密使用。

另外，總統蔡英文上任後，加強我國資通電戰力，因此成立「資通電軍指揮部」，成為軍方攻、守一體的資訊防護單位。