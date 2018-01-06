一例一休 我有話要說》魚貨整理員︰薪水縮減令人怨恨

2018-01-06

〔記者邱芷柔／屏東報導〕在屏東從事冷凍魚貨整理的許先生說，一例一休之後，老闆大多不願在週日加班，整貨進度受影響，造成冷凍魚貨售價上漲，其他行業也有類似困境；整體物價持續上漲，薪水卻逆向縮水，這是一例一休最令人怨恨之處。

許先生表示，魚貨整理是以件計算，一例一休影響了整貨進度，時間一拖長，成本就墊高，後端物價隨之上漲；魚貨整理人員大多採日薪制，以前週日還可上班整貨，一來穩定進度，二來多賺一天日薪貼補家用；如今想加班卻不給加班，薪水縮減，物價上漲，這是雙重衝擊。

許先生說，工作有大、小月，大月時，漁獲量大，工作加重，日薪有二、三千元，小月有一千元左右；過去在週日工作，每個月可多賺四千到八千元，是貼補家用的重要來源。

專櫃小姐︰作假班表應付勞檢

〔記者葉永騫、邱書昱／綜合報導〕在屏東從事百貨專櫃的Ｃ小姐說，一例一休立意良善，但缺乏彈性，以致上有政策、下有對策，舉辦特賣活動時，為了衝業績獎金，許多同事願意加班，但受七休一及加班上限等規定而無法上班，大家只好集體「作假班表」以應付勞檢。

Ｃ小姐說，有些專櫃員工出國超過七天，因職務代理人只有一人，無法遵行一例一休，也必須「作假」。她說，一例一休政策雖好，但造成員工困擾，公司頭痛，盼政府在「休假天數不減」之下，讓「勞資有彈性空間」，以免雙方關係緊張，大家都沒好處。

新北市土城區女性內衣連鎖門市的陳小姐也說，有同事想加班多賺錢，而公司逢週年慶、過年檔期也盼員工加班，卻因一例一休的硬性規定，公司為節約人事開銷或怕被投訴，而不敢同意加班。這次勞基法再修法，她希望可以調整上班時數，但加班時數要控制在勞基法規定範圍，也不能過度。

食品董事長︰中高齡就業機會減

〔記者林國賢／雲林報導〕台旺食品公司董事長陳麒升指出，一例一休推升人力成本，使中高齡人口就業機會大減。政府過度介入勞資關係，讓雇主與勞工從協調互助演變成對立，一點一滴消磨原本和諧的勞資關係，不利經濟發展。

陳麒升說，台旺以食品加工為主，新廠成立五年來，原本每年增聘員工，從廿多人增至五十多人；一例一休上路後，人力成本增加至少兩倍，導致去年首度未增聘員工。

他指出，為因應變局，台旺加緊自動化生產線，以降低人力需求，但食品加工是低門檻的包裝、手工，多半是中高齡、二度就業婦女的機會，如此一來衝擊就業機會，經營者也很無奈。

此外，台旺原本每年有兩百多萬元的太白粉、地瓜粉加工訂單，因人事成本增加而被迫放棄，這些訂單已轉到中國或越南，一例一休侵蝕中小企業競爭力。