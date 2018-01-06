七休一及輪班間隔 工商界︰修法增把關機制 應保留彈性

2018-01-06

〔記者羅倩宜／台北報導〕勞基法再修法，勞動部對「七休一」及「輪班間隔」增加行業及樣態兩種把關機制。對此，工總表示，政府維護勞工權益很好，但勿限縮特殊狀況下的加班彈性；商總認為，政府加了太多把關機制，修法等於沒修；中小企業總會表示，中小企業最需要的就是彈性，才能有足夠競爭力在微利時代生存。

工總︰公告行業別 不能一次定江山

工總秘書長蔡練生表示，政府因勞團抗爭而再增把關機制，勞基法並非全面放寬，還是有很多關卡，「不知道抗爭的勞團在擔心什麼？」他說，贊同先公告七休一或輪班間隔行業別，這樣雇主清楚、勞工也放心，但前提是公告內容須切合業界需求，先跟產業好好溝通，沒被公告的行業，也應有權申請適用，而不是一次公告定江山。

他舉例，旅遊業因帶團需求，可能被列入七休一鬆綁行業；但假設電力業未被列入，若發電廠突然故障，「大家都在全力搶休，能夠七休一嗎？」他說，不止電廠，台塑、中鋼等也會遇到產線須緊急搶修或維護的情況，這種狀況就要專案處理，希望所謂的「樣態」鬆綁能夠確實給業者彈性。

商總︰加太多把關機制 修法等於沒修

商總理事長賴正鎰認為，政府加了太多把關機制，「修法等於沒修」，且七休一及輪班間隔並非服務業最需要的修法，而是休息日加班費二．六六倍，「根本不會有人去用，勞資雙方都受害」，需要加班的勞工收入減少，資方也付出更多成本另聘人手。

他痛批，政府遇到抗爭就轉彎，立委也配合演出，「整個國會到底有多少立委懂得勞基法？懂得為什麼要這樣修？勞資雙方的需求又是什麼？」他說，商總週四召開理監事會，各地理監事回報，跟選區立委互動發現，立委根本不了解勞基法修法內容，自己舉手投票在舉什麼都不知道。

「我呼籲立委要替全民著想，因為國會是替全民立法，不是為少數抗爭的人立法。」賴正鎰說，千萬不要修出一個勞基法，讓多數去服從少數，應該有一部保留彈性的法律，讓多數適用，少數也可獲得該有的權益。

中小企業總會理事長林慧瑛表示，每個行業的需求都不一樣，未被列入公告的行業別還要額外申請，對資源有限的中小企業來說是一大負擔；樣態的鬆綁也一樣，每次遇到重大特殊事件，若要等主管機關公告或另外申請，中小企業沒有那麼多額外的心力。