時力阻修法 轉戰府前禁食

2018-01-06

〔記者蘇芳禾、鄭鴻達、曾韋禎、李欣芳／台北報導〕立法院臨時會下週處理「勞基法修正草案」，時代力量立委黃國昌等五名立委昨先「自囚」在立法院議場，被民進黨立委破門後，轉戰總統府前禁食。黃國昌表示，他們展開禁食行動，直到蔡英文總統出來給大家交代。時力也發表聲明，要求行政院撤回勞基法修法。

府︰立委應回歸國會議事 理性討論

總統府發言人林鶴明回應，相關法案已在國會審議，立委對於法案的不同觀點或主張，應回歸國會議事，理性討論協商。

立法院臨時會昨日下午結束議程後，部分國民黨立委先占領主席台，五名時力立委則在數十分鐘後全副武裝，攜帶鎖具、鐵鍊進入議場，當場打破門把的玻璃窗，一一反鎖；國民黨立委順勢退出議場，幫時力看守出入口；時力黨團則一面直播，一面掛起「拒絕修惡的鎖鍊」、「撤回勞基法」等布條。

不過，民進黨團在一小時後，由幹事長劉櫂豪率隊返回議場，找來油壓剪與鎖匠排除時力的反鎖，並在魚貫進入議場後，逕行占領議事人員所在的送案區，形成民進黨與時力在議場內各據一方、國民黨在門口看守的奇景。

時力立委見大勢已去，下午五時四十分左右撤出議場，轉往總統府前進行禁食抗議。黃國昌說，時力五名立委沒辦法阻擋六十多位執政黨立委大軍，但他要請執政黨摸摸良心，是否記得當初對人民許下的諾言？他們會從現在開始展開禁食行動，直到蔡總統出來給大家交代。

對於時力上演自囚秀，立法院長蘇嘉全發表聲明表示遺憾，並呼籲各黨團保持理性問政態度，在審查法案的正當程序中進行充分討論，以尊重國會殿堂的神聖性。