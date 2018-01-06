時力鎖議場 民進黨油壓剪突圍

2018-01-06

立院臨會修勞基法 朝野攻防戰搶先過招

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院昨起召開臨時會，民進黨預計最晚十日前三讀通過「勞基法修正草案」，但國民黨與時代力量黨團為阻止修法，昨聯手鎖住議場所有出入口，隨後遭民進黨團強勢排除，預告更激烈的衝突將於下週一觸即發。

為確保萬無一失，民進黨昨早動員全體立委在議場門口守候。黨團幹事長劉櫂豪表示，一方面表示決心，也希望臨時會順利召開。

民進黨團隨後在談話會表決通過，本次臨時會列入「中央政府總預算案」、「勞基法修正草案」、「農田水利會組織通則修正草案」、「所得稅法修正草案」、「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」及「監委被提名人同意權案」六項議案。

民進黨團預計八日開始就「勞基法修正草案」展開協商，最晚十日完成三讀。黨團幹部提醒，若屆時無法理性溝通，不排除提早完成三讀。

不過，國民黨、時力黨團昨日下午輪流占領立法院議場，時力更不惜破壞公物，大演自囚秀；民進黨團則找來油壓剪、鎖匠，迅速排除狀況，迫使時力黨團不得不撤出議場，轉戰總統府前禁食抗議。

民進黨排班夜宿 拚十日前三讀

民進黨團也因此退至議場門外，展開長逾六十小時的輪班排隊，希望八日上午搶先提案，擋下國民黨團的案海攻勢。民進黨團總召柯建銘表示，國民黨可以大玩排列組合，不斷提案變更議程，也能對修法提出無數的修正動議，輪班是必要的防禦，讓臨時會能夠順利運轉。

執政黨共識版「勞基法修正草案」，未更動週休二日、加班總工時、加班費率等原則，但取消休息日加班「做一算四」的計算方式，改採核實計算；加班工時引進工時帳戶制，三個月一三八小時、單月最高五十四個小時。

至於「七休一」規定，可在事業主管機關同意、勞動部審定、勞資協議或工會同意後，改為每七日週期內調整；輪班制勞工換班的休息時間，可在工作特殊或特殊原因且經事業主管機關商請勞動部審定後，由十一小時縮減為八小時。