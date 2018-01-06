防禦台灣 美學者提里斯：美需日本協助

2018-01-06

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕美國卡內基和平基金會資深研究員提里斯（Ashley Tellis）今天表示，美國未來不能再單從雙邊關係的角度看待台灣，美台關係應放在印太戰略的脈絡下考量，才能平衡中國，因為一旦台灣有衝突，美國也不可能在沒有日本和其他友邦的協助下防禦台灣。

籲在亞太戰略下 考量美台關係

美國智庫「哈德遜中心」今就台灣在印太戰略的角色舉行座談會。提里斯表示，中國國家主席習近平提出包括「一帶一路」的戰略，使印太地區合而為一，因此，川普總統提出的印太戰略，只是在回應中國已造成的事實。他說，川普政府的國家安全戰略報告公開承認中國是美國的戰略競爭，但報告中對於美國如何加強與亞洲國家的經貿關係，沒有提出具體政策，是一大缺失。

提里斯說，美國主張一個自由且開放的印太地區，表示只要中國願意遵守規則，也可以被包括在其中。在中國軍力崛起的情況下，美國應採取清晰的策略，明確表達，一旦台灣成為中國威嚇的受害者，美國有責任防禦台灣。

提里斯說，美國根據台灣關係法對台灣提供的軍事援助，並沒有跟上中國軍事現代化的腳步，他希望川普政府未來三年會進一步協助台灣增強防禦能力。

曾任參議員魯比歐助理，目前擔任德國馬歇爾基金會資深研究員的佛萊爾則表示，歐巴馬政府怕得罪中國，過去談重返亞洲政策時避開台灣，事實上，美台有許多合作的機會。

佛萊爾指出，美國不應讓台灣關係法與六項保證成為自我約束的天花板，希望川普政府能發揮創意，例如讓美台高官互訪，邀請台灣參與和其他夥伴的非正式對話，這些在國會裡都有很高的支持度。此外，美國應協助台灣在多邊國際組織中的地位和角色，就像美國協助以色列一樣，對於那些願意聽命於中國阻止台灣參與的國際組織，美國可以停止財務支援。美國應鼓勵與台灣有邦交的拉美國家維持與台灣的現狀。