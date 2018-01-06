中國新航路 國安會批衝擊東亞和平

2018-01-06

〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕面對中國前天片面啟用「M503」北上航路與相關銜接航路，總統蔡英文昨首度回應，認為中國此舉無助區域穩定。國安會秘書長嚴德發也召集會議研商，認為中方這樣的舉動已片面改變台海現狀，並對東亞區域的和平穩定造成嚴重衝擊，造成區域各方的不安。

總統：中國作為 無助區域穩定

蔡總統昨透過推特貼文指出，穩定的兩岸關係對區域的安定至關重要，中國近期頻繁的軍事活動，以及啟用M503航路等單方面作為，無助區域穩定，實應避免。台灣將持續維護現狀，也呼籲各方共同攜手努力。

總統府表示，對於整體局勢發展，國安團隊目前正保持密切關注，並預作各項應處準備，同時也與區域各方保持聯繫，確保國家與區域安全穩定。

對於北京當局違背兩岸雙方二○一五年的處理共識，在未經雙方協商下，片面啟動M503等四條爭議航路，國安會認為，中方這樣的舉動已片面改變台海現狀，造成區域各方的不安。

這是國安會針對中國啟用新航路第二度召開會議，知情官員表示，國安單位與相關部會的討論及最新情勢，都隨時向蔡總統報告，總統全程都有掌握，也密切關注此事的後續可能效應。

蔡政府第一時間嚴詞抗議上述事件，引來國民黨嘲諷中共不給民進黨政府面子，文傳會主委李明賢昨晚質疑，M503航路早在二○一五年就由國際民航組織核定通過，但實際執行前，仍與當時的馬政府先行協商；反觀民進黨執政後，兩岸卻連協商、談判空間都沒有，民進黨應自我檢討，為何兩岸關係演變成「已讀不回」的窘境，而不是指責在野黨來掩蓋施政無能。

陸委會反駁，此事攸關飛航與國防安全，承擔不起任何風險，應不分朝野共同面對，針對陸方違反承諾，政府呼籲國內各界一致對外，要求陸方履行承諾，儘速與我方溝通協商，才能建立兩岸良性互動。