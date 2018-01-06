中國新航路 美：反對片面改變現狀

2018-01-06

〔駐美特派員曹郁芬／華府四日報導〕針對中國片面決定在具爭議的M503開闢新航路，美國國務院今表示關切，同時反對台海任何一方採取行動改變現狀。

國務院：鼓勵兩岸對話

國務院官員在答覆記者詢問的電郵中表示，美國關切有關北京在沒有和台灣當局諮商的情況下，更改民航機在台海航道的相關報導。

國務院官員說：「我們反對台海任何一方改變現狀的片面行動。我們鼓勵北京和台北當局在尊嚴與尊重的基礎上，進行建設性對話。」這位官員表示，「有關台海飛航與安全的相關議題，應由雙方對話來決定。」

美國卡內基和平基金會資深研究員提里斯（Ashley Tellis）今在接受媒體訪問時表示，這代表中國要縮減台灣生存空間的總體政策，美國應該要發展一套統一的反應做法。

卜睿哲：中國施壓台灣

美國布魯金斯研究所東北亞政策研究中心主任卜睿哲今天表示，這顯然是中國經過算計和評估後，對蔡英文政府施壓的另一項行動，希望美國政府能強調台海需要一個對話機制以解決類似議題，並呼籲中國要確保這些班機不會對安全造成任何危險。

「戰略暨國際研究中心」中國國力項目主任葛來儀則認為，台灣應該要警覺中國在十九大之後的對台政策正趨強硬，台灣沒有參與世界民航組織的管道，因此缺乏表達關切的渠道。她說，中國認為台灣出現一連串向獨立發展的趨勢，公投法的門檻降低，也讓中國感到憂慮。

卡內基和平基金會副總裁包道格則說，他對中國的行動不感到意外，甚至預期會有更多類似舉動，北京正在對台北施壓，迫其重返「九二共識」以及馬政府時代兩岸官方對話的基礎。北京正在做的是，在涉及兩岸共同利益的議題上，北京有能力採取片面行動時，逐步忽視台灣的意見，這是混合政治作戰的一部分。

包道格表示，十九大之後，中國政治氛圍是對鄰邦發動笑臉外交攻勢，包括韓國、越南、緬甸和日本，提醒這些國家，與中國維持建設性關係有其價值；同時也提醒台灣在內的鄰居，不要忽視中國的新國力，特別是那些緊鄰中國海、空軍行經的領土。

包道格說，這是一套外柔內剛的做法，不過對台灣而言，中國的鐵拳直接暴露在外，柔和的手套還收在抽屜裡沒拿出來。