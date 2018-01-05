陳喬恩中國發展 回台酒駕

2018-01-05

〔記者姚岳宏、謝君臨／綜合報導〕又見藝人酒駕最壞示範！近年在中國發展、年賺數億的陳喬恩，一回台就酒駕，昨天凌晨在台北市紅燈右轉遭警攔下，酒測值高達0.67mg/L，遭當場扣車及被依刑法公共危險罪送辦，檢察官訊後諭令10萬元交保，素顏戴口罩的她昨上午步出地檢署時，只說了句「對不起」後，驅車離開。

昨凌晨1時57分，大安警分局新生南路派出所酒駕臨檢勤務結束，警網準備返所時，發現一輛白色MINI COOPER汽車從台北市忠孝東路三段紅燈右轉復興南路，警方將車攔下，陳喬恩降下車窗，員警馬上認出她是藝人，詢問：「妳沒看到紅燈嗎」、「妳紅燈右轉耶」，她不敢直視員警，只低頭翻皮夾、找證件，警方發現她滿臉通紅，車內飄出酒味，要她下車受檢，詢問喝了多少酒，陳小聲答「就啤酒」，但酒測值逾0.25mg/L移送門檻。

陳被帶回警所處理，態度配合，過程中僅通知1名女性友人前來陪伴，MINI COOPER委由另名友人開走，偵訊時頻向警方致歉，指稱自己是在家裡喝了1罐多啤酒，凌晨時肚子餓才開車出來買消夜，沒想到酒測值會超標這麼多。

陳喬恩交保後在微博發道歉文：「我對於此次錯誤行為極有可能導致的安全隱患誠摯道歉。我昨天晚上在家中泡澡喝了酒，之後駕車去家附近買宵夜吃。在半路遇到員警叫停之後，停車檢查。我一定吸取這次事件的教訓，日後絕對不會再違反交通規則。這是對自己的不負責，更是對他人的不負責，對於我做的不好示範，感到非常抱歉！也讓大家擔心了，對不起！」