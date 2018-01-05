中國新航路 威脅我空防

2018-01-05

〔記者鍾麗華、涂鉅旻／台北報導〕中國昨未經協商就逕自宣布啟用「M503」雙向航路及「W121、W122、W123」三條銜接航路，引發飛安與我空防安全疑慮。國防部昨強硬表示，基於維護我國防安全目的，國防部堅決反對中國使用未經協商的航路，除加強海、空域情、監、偵作為，凡侵入海峽中線以東區域，威脅我國空防安全者，必依相關規定攔截、警告與驅離。

國防部：侵入我空域 必攔截、驅離

陸委會與交通部昨天也共同召開記者會表達嚴正抗議，陸委會主委張小月批，中國大陸刻意以民航包裝對台政治、軍事企圖，如陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。我方除向對岸表達不滿與抗議，並已通知國際民航組織（ICAO）與美方。

中國在二○一五年片面劃設M503、W121、W122及W123等航路，由於M503距離海峽中線最近僅有四．二浬（約七．八公里），後經兩岸協商，W航路暫不實施，M503向西平移六浬，僅開放南下飛航。據我民航局統計，M503南下航路啟用後，每日平均約六、七十架，不如中國當時估計每日數百架次。

不過，中國民航局昨宣稱，近年來海峽西岸空域航班快速成長，延誤日趨嚴重，啟用M503北上航線及相關銜接航線，以「有效緩解現有航線流量壓力，提升飛行安全水準，提高航班正常性」。

陸委會批中國 用民航包裝軍事企圖

張小月質疑，M503航路開通後，實際使用率並不高，但中國大陸卻在未經雙方協商下，同一天啟動四條航路，違反二○一五年三月的協商結果，完全沒有遵守國際民航規範、罔顧飛安與不尊重台灣，我政府呼籲各方勿使用此安全尚有疑慮的航路。此做法不僅有改變台海現狀疑慮，也逼迫台灣接受他們所設的政治前提，政府嚴肅看待此一影響兩岸關係及飛安事件。

我堅決反對 通知美方、國際民航組織

民航局長林國顯表示，昨早八時○一分到○五分間，金門與馬祖的塔台接獲廈門與福州通知開啟相關航路，我方嚴正向對方表示必須協商後才能啟用，避免影響飛安。但昨天M503北上航路與W銜接航路都已有航班飛行。

林國顯指出，W122、W123與台北飛馬祖及高雄、台南飛金門的航路有衝突，尤其是起飛與降落時雙方應互相避開，若有偏航或氣候因素等，恐發生航機接近的狀況，民航局已通知國內所有航空公司不要使用相關航路。

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