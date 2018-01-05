遼寧艦又編隊出航 國軍嚴密監偵

2018-01-05

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國遼寧號航空母艦近日又有動作！國防部昨表示，遼寧號航空母艦在數艘作戰艦伴隨之下，自駐地出發航經舟山島，國軍研判，該編隊將執行跨區「遠海長航」訓練，國防部持續掌握其動態。這也是遼寧號航艦去年七月赴香港，參加主權轉移廿週年活動後，再度進行遠海長訓。

國防部去年底公佈的「一○六年國防軍力報告書」內容顯示，遼寧號在二○一六年十二月廿五日穿越宮古海峽，沿著我國東部防空識別區以外海域，前往南海進行遠海長訓，並在去年一月十一日自台灣海峽中線以西海域北返；隨後，遼寧號在去年七月一日自台灣海峽中線以西海域往南巡航，前往香港參加香港主權轉移廿週年活動，並在該年七月十二日循原路線北返。

對於中國遼寧號航艦編隊動向，軍方官員未進一步透露，僅稱將持續嚴密掌握其動態。遼寧號航艦過去接近我國周遭海域時，我國派出軍機升空，軍艦也在我國周遭海域嚴密監控。

前海軍新江艦長呂禮詩指出，中國解放軍在去年十二月七日已進行一次海、空聯訓，軍機、軍艦自巴士海峽、宮古海峽通過，和解放軍海軍亞丁灣護航編隊進行對抗。遼寧號航艦編隊此次出航，是否有可能在台灣東部海域，和陸基戰機進行對抗，驗證解放軍相關準則教範，都值得國軍密切注意。

呂禮詩研判，中國另一艘航空母艦「○○二」煙囪已在去年十二月排出黑煙，可能已裝設主機、動力系統，將在近日進行海試，因此，遼寧號航艦此次遠海長訓的另一個潛在目的，可能是提供「○○二」航艦官兵實習與操作機會。