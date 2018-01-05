M503南下航路 馬政府同意啟用

2018-01-05

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國二○一五年擅自在兩岸海峽中線以西附近劃設四條新航路M503、W121、W122及W123，由於M503最近僅距離海峽中線四．二浬（約七．八公里），除有飛安疑慮，也引發侵犯我空防的疑慮，但在馬政府妥協與讓步下，M503南下航路仍在當年三月廿九日正式啟用。

民團曾向馬丟鞋抗議

中國在二○一五年一月十二日宣布M503預定在當年三月五日生效，當時民航局表示，此舉不僅危及台灣往返金、馬飛航安全，更衝擊台灣空防。由於M503航路的爭議，也讓原定在當年二月七日舉行、時任陸委會主委王郁琦與中國國台辦主任張志軍的會面延期。

後經空運小兩會多次協商，最後W121、W122及W123航路不啟用，M503向西平移六浬，僅開放南下飛航，並在試飛後啟用。不過，談判過程，中國寸步未讓，包括M503航路西移六浬，都是中方先前的措施，生效日期也僅延後幾天而已，馬政府最後被迫宣稱是兩岸協商達成共識。

當時陸委會也改口宣稱，「航安不是問題，空安問題也能解決掌握」，基於兩岸關係正面發展，政府可接受大陸作法。國安局竟也稱M503屬商用航路，大陸作戰巡弋的軍機會往內縮，「對台灣安全上相對是一種隔閡上的保障」，也增加防空預警的縱深。

當時民團屢次抗議馬政府同意啟動M503，不僅總統官邸被潑漆，陸委會所在的中央聯辦大樓大廳也遭突襲，而啟用當日，馬英九參加忠烈祠與空軍公墓的春祭典禮，也遭丟拖鞋和雞蛋。