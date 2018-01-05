我通知80家航空業者 勿飛新航路

2018-01-05

〔記者陳宜加／台北報導〕中國片面啟用M503北上航路與W121、W122、W123銜接航路，我國業者認為不受影響，但民航局憂心，M503太靠近我方飛航情報區，一偏航恐侵入敏感空域；W122、W123則近馬祖、金門航路，即使飛航高度不同，起降時仍有可能影響。

M503距離中線僅7.8公里

根據民航局掌握，昨共計十二架次飛機使用M503，並有一架次使用W122，二架次使用W123，但未通報有異狀。

民航局副局長何淑萍表示，目前我國有立榮、華信、遠航飛往金門；立榮、遠航飛往馬祖，由於銜接福州的W122與往廈門的W123，分別接近馬祖、金門，飛機起降或航行弧線可能太靠近而產生衝突，危及飛安。

偏航恐侵入我敏感空域

據統計，W121平均飛航高度為四三○○英尺、W122為四○○○英尺、W123則為三八○○英尺；我國金門航路可達二萬英尺、螺旋槳飛機則為一．四萬英尺，馬祖航路平均一萬英尺、最高二萬英尺。M503為國際航路，最高二．八萬英尺。

另外，國際民航組織（ＩＣＡＯ）以台灣海峽中線為虛擬線，切割為西面上海飛航情報區、東面台北飛航情報區，M503航路距離台北飛航情報區僅四．二浬（約七．八公里），十分靠近我方邊界，民航局憂心，若飛機受天候等因素偏航而越界，恐闖入我國軍方使用的敏感空域。

根據二○一五年兩岸協議，M503往中國方向西移六浬，並僅由北向南單向航行，遇緊急情況一律向西偏航；W121、W122、W123等航路則不啟用、不實施。

我向中方抗議未獲回應

中方昨日片面通知將啟動四航路，我方航管單位即以電話、傳真抗議未依當年協商共識，但未獲具體回應。民航局已發函通知約八十家國籍與外籍航空公司，不宜使用該條航路，我方航管單位也將密切注意中方引導航空器，一旦接近我方空域，將立即向對方抗議並要求飛離。

國內航空業者指出，M503為中國向ＩＣＡＯ申請的過境國際航路，任何國家均能使用，因我非會員國而無法參與決策；而我國目前台北、高雄、馬公飛往金門走W6航路、往馬祖走W8、W2，若發生特殊狀況而偏離航線，還不致受立即影響。