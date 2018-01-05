專家示警 共機恐沿3銜接航路襲台

2018-01-05

國安會昨召開會議 討論因應措施

〔記者涂鉅旻、蘇永耀／台北報導〕中國宣布啟用「M503」雙向航路及「W121、W122、W123」三條銜接航路，國安會秘書長嚴德發昨對此召開會議，包括國防部長馮世寬、張小月等相關部會首長與會討論後續因應，消息人士研判指出，中國近期一連串動作相當程度衝著近日東亞局勢而來，也進一步壓縮周邊各國未來可能對中方採取的反制作為。

對於中方啟用新航路對台灣空防的威脅，軍事專家施孝瑋認為，M503航路對我方影響較小，反倒是W121、W122、W123三條航路，直接朝台海中線而來，會「比較麻煩」，也對我方空防增加壓力。

施孝瑋表示，中國將M503航路自南下單向，改為南北雙向飛行，符合國際民用航路雙向使用的慣例，且民航機皆有裝設識別器（transponder），不斷對外廣播身分識別碼，加上民航機的爬升率、飛行速度、飛行高度和軍機不同，如有異常，我方容易察覺。

軍方：造成我國空防與監偵壓力

但施孝瑋指出，W121、W122、W123三條航路，直接朝向台海中線而來，空軍作戰指揮中心須多加留意，尤其靠近中國福建省福州的W122航路，距離台灣最短，將增加我方相關監控單位的壓力，我方也不能完全排除，中國軍機透過上述三條航路突襲的可能。

軍方人士則私下表示，雷達偵蒐須人為全天候監控、分析、警戒，不管是民航機或軍機，如數量增加、距離中線越近，都會導致飛行器鑑別時間縮短，都必然造成我國空防與監偵壓力。

另有軍方退役官員分析，M503等航路，對於我方空防影響不大，縱使有軍機欲冒充民航機侵入我方領空，仍會被我方監偵系統識破與鎖定。但中國日後是否安排大量民航機飛行該航路，導致我國空軍監偵系統處於「飽和」狀況，造成我方軟性壓力，都有待軍方慎思因應作為。

消息人士則指出，最近這段時間中國不僅侵擾台海，共機在東海海域的繞行，也引起日本及南韓等周邊國家的抗議，中國昨逕行啟用M503由南向北等航路的動作，研判相當程度衝著近日東亞局勢而來。

消息人士說，中國也藉此拉出一個從對馬海峽、宮古海峽到台灣海峽的緊張態勢，壓縮周邊各國可能的牽制作為。