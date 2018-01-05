中國新航路 立委：想讓台海變內海

2018-01-05

〔記者曾韋禎／台北報導〕中國昨日逕行宣布啟用M503北上航路及相關銜接航路，民進黨立委直指，中國一連串的作為，目的就是想改變現狀，讓台灣海峽成為中國內海，台灣一定要明確向國際發聲。

羅致政：我須強硬回應

民進黨立委羅致政表示，包括中國軍機繞台常態化，這是一整系列的作為，目標就是要改變現狀。新航路的啟用，將對國軍防禦造成相當大的壓迫，大幅縮短反應時間，台灣絕不能默認此事，要有強硬、立即的回應，讓國際社會知道這是一個反常的作為；台灣在防衛、巡防也要有新的做法，除把壓力轉回給中國，同時爭取我軍的防禦縱深。

陳其邁：中國挑釁台灣

民進黨立委陳其邁認為，這是中國對最近一連串事務的報復之舉；中國的領空這麼大，航班流量壓力再怎麼大，也不必使用對台灣如此挑釁的航路。

他指出，W122直衝我方的R9禁航區，福州還有中國的空軍基地；只要中國軍機利用此航路襲台，在他們轉入M503前，我們根本無從判斷是否會飛向台灣。他痛斥，這就是單方面改變兩岸現狀，而且徹底違背誠信，台灣應該透過友邦，向國際民航組織提出抗議。

馬文君：找回對話機制

民進黨立委王定宇要求政府要告知美國與國際民航組織，呼籲國際各方勿使用此航路。

國民黨立委馬文君提醒，這畢竟是民用航路，再怎樣也無法用對付軍機的方式來處理。而兩岸間因無法有效對話，類似的事件已經愈來愈多，蔡政府有必要思考如何找回對話機制。