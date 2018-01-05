寄給周泓旭 林明正計畫書載明吸收四類人士

2018-01-05

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人，疑被中生共諜周泓旭吸收，檢調掌握侯、林除提供六名軍官個資予周，林還曾寄一封「中華講武堂暨九三製片廠計畫構想書」給周，計畫吸收四類對象，包括高中生及大學生、學校教官、退伍後備軍人，以及對軍事議題感興趣的社會大眾。

去年十二月，林明正至北檢應訊時證稱，周泓旭有委託他提供軍方人脈資料，他以書面文件形式，將他認識的彭姓、蘇姓、羅姓、丁姓及王姓軍官資料交付給周。此外，檢方也發現，林寄給周的電子郵件中，一封夾帶「中華講武堂暨九三製片廠計畫構想書」的檔案內，載明「計畫對象」概分為四類人士。

檢調掌握，這四類人士包括，在學的高中生及大學生、現任學校教官、退伍後備軍人，以及對軍事議題有興趣之社會大眾，期望透過辦理各項活動，建立起與在校學生、教官的互動模式，並與許多後備軍人團體（例如：退伍傘兵協會、後備陸戰隊等單位）建立互動管道，最後並予以吸收。

此外，雖然王炳忠等人均否認知悉「星火Ｔ計畫」，但檢調在侯漢廷的電腦中，發現「思想與工作匯報」以及「星火小組」內容，提及「凡是有利於星火小組輿論宣導、組織發展的，都必須積極爭取，不用說各種大選，星火小組都必須積極參與」。

檢調也在侯的電腦中，找到一份「學習心得」文件，其中有「閱讀共產主義運動中的左派幼稚病心得」檔案，而這部分也與周泓旭報告中，提到「學會五月會談紀要，下次學習內容為列寧『共產主義運動中的左派幼稚病』」相符。

據此，檢調懷疑王炳忠等人早已被周泓旭吸收，但目前尚未發現王等人掌握我國公務相關機密資料的證據，全案持續偵辦中。