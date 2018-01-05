王炳忠手札露玄機「政黨局今年500萬 下修350萬」

2018-01-05

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦周泓旭共諜案，在查扣的王炳忠私人手札中，發現有「政黨局今年五百萬，下修三百五十萬」字句，而新黨秘書陳斯俊應訊時也證稱，他曾寄電子郵件給人在中國的周泓旭，研判周應是要彙整「燎原新聞網」成果報告，向中國請領經費補助之用；檢調懷疑，新黨青年軍等人對於被周利用發展共諜組織早已知情，如能鞏固相關金流證據，王炳忠等人恐轉為偵字案被告。

王等疑早知被利用發展組織

去年十二月，檢調搜索新黨青年軍王炳忠、林明正、侯漢廷等人住處後，查扣王的私人手札，以及林、侯的電腦等電磁紀錄，並約談王等人作證。

檢調發現，王曾在手札寫下「向父親供奉的神明王爺問事，政黨局今年五百萬，下修三百五十萬」；而檢調在周泓旭被還原檔案的隨身硬碟中，找到「二○一七年學會年度預算」檔案，裡面提到預算共分「項目性、常務性、一次性」，這三種預算加起來，正好與王手札中提到的五百萬元相符。

陳斯俊稱周泓旭向中領經費

此外，陳斯俊作證時，也曾提到「燎原新聞網」由王炳忠當執行長，相關事務由王決策，周泓旭有協助網站處理事務，擔任顧問，王、周互動頻繁，常一起上餐廳用餐；陳另提到，他曾將「燎原新聞網」成果報告、工作分配表寄給周，當時周人在中國，表示需要這些東西，應是要彙整總結報告，向中國請領經費補助之用，至於向中國哪個單位或哪個人請領，則不清楚。

另，檢調在周泓旭的硬碟中，發現一封「敬愛的黨組織入黨志願書」，裡面以第一人稱自述個人身分背景，以及相關學經歷，全文雖未寫出姓名，但經檢調比對，與王炳忠的個人資料均相符；且王在庭訊時，雖未表明自己就是這名入黨人士，但也證稱這些個資都「正好」與他一致。

檢調懷疑，新黨青年軍等人對於被周利用發展共諜組織早已知情，如能鞏固相關金流證據，證實王炳忠等人得知周的「上級」，且幫助周吸收我軍方人士等人，王等人也不排除轉為偵字案被告。

律師黃帝穎表示，周泓旭、王炳忠、王父對金錢說法不一，周還指名連續三年捐助新聞網四千八百萬元，檢方應查是否違反洗錢防制法。