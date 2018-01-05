中國黑廣告排山倒海 馬政府曾遭監院糾正

2018-01-05

〔記者曾韋禎／台北報導〕依「兩岸人民關係條例」及「大陸地區物品勞動服務在台灣地區從事廣告活動管理辦法」規定，台灣不得刊登中國的房地產及招商廣告，但違法情形在馬政府任內相當猖獗，陸委會還因此遭監察院糾正，不過在二○一四年後已大幅減少。

馬英九總統二○○八年就任後，兩岸商貿互動轉趨熱絡，中方違法在台灣特定媒體刊登廣告之事例層出不窮。為徹底解禁中國在台登廣告，國民黨立委黃義交曾於二○○九年提案修法，取消中國在台刊登廣告的「許可制」，不但遭民進黨團強力反對，陸委會也認應維持管理機制。

過去長期追蹤此事的民進黨立委邱議瑩表示，過去最頻於刊登違法廣告的就是「聯合報」、「中國時報」、「聯合晚報」、「旺報」，且以「廣編」、「特輯」的方式假冒新聞，遊走違法邊緣；除了中國地方政府主導的開發案、不動產，就連「海峽論壇」也是廣告內容。她說，當時的媒體還會配合中國的省市長、書記來台，密集、全版刊登招商廣告。她還曾經為此狀告監察院，要求彈劾怠忽職守的陸委會主委賴幸媛。

監察院則於二○一一年十一月通過監委吳豐山的糾正案，指陸委會怠於處置違法中國廣告。吳還進一步點名，旺旺中時在中國的公司就專門招攬中國官方廣告業務，再轉包給聯合報等媒體。

民進黨立委李俊俋於二○一二年四月播出電話錄音顯示，廈門市新聞處長陳相華與佯稱為「中國時報管理處人員」對話時，詳細說明付款流程。中時因此遭裁罰四十萬元。

邱議瑩亦於二○一三年五月出示陸委會裁罰紀錄顯示，她所追蹤的一五○則招商廣告，竟僅「聯合報」刊登的兩則遭罰。時任陸委會主委王郁琦答覆，自二○○八年五二○至二○一三年五月，陸委會已裁罰二○五件，計處罰鍰三四八○萬元；邱議瑩反駁，其中婚姻媒合就佔一八八件，該罰的都沒罰到。