中國央視宣傳片 西門町違法放送

2018-01-05

〔記者鍾麗華、陳鈺馥、凌美雪／台北報導〕中國央視節目「二○一八信中國」宣傳廣告，近日公然在台北市西門町新世界大樓的ＬＥＤ大螢幕強力放送。文化部長鄭麗君昨表示，該廣告未經許可，已涉及違法，依法應處以十萬元以上五十萬元以下罰鍰；陸委會副主委邱垂正也說，主管機關已經找到廣告業者，宣傳影片已經停播，釐清責任後，會依法處理。

依中媒「中新網」報導，該節目是精選出中國共產黨建黨以來的五十多封黨員書信，找來黃渤、劉濤等六十多名演員、藝術家讀信，重現寫信人與收信人的時空，「讓觀眾為書信中的情感而感動，為共產黨人的人性光芒而震撼」。

為宣傳節目，該節目今年一月三日起在台北西門町播映十五秒的廣告，廣告最後顯眼的五星旗圖樣與「Trust in China」字樣，讓不少接收到統戰訊息的逛街民眾感到詫異；該廣告也在北京、香港、紐約三地同時放送。

鄭麗君表示，依據「大陸地區物品勞務服務在臺灣地區從事廣告活動管理辦法」等規定，未向文化部、陸委會申請許可，擅自播放、廣告已經涉及違法，「二○一八信中國」廣告沒有審核許可紀錄，將對委託、受託或自行播送前開廣告者處以罰鍰；文化部也將配合陸委會調查及後續處理。

邱垂正指出，這次的廣告並未取得許可依據，已違反「兩岸人民關係條例」與相關許可辦法規定，經相關機關聯繫廣告業者已停止播映。此屬首例，陸委會與相關機關會儘速釐清責任依法處理。