酒駕害死女友 醉男又撞死孝子

2018-01-04

三度酒駕 奪走兩條人命

〔記者吳昇儒、林嘉東、陳慰慈、邱俊福／綜合報導〕經營夾娃娃機的店老闆李聖光，曾酒駕闖紅燈害死女友，事後悔恨不已、與家屬和解並冥婚迎娶死者，獲檢察官給予不起訴的寬典，未料悔恨完之後照樣酒駕，前天第三度酒駕還逆向開車，撞死為了幫助家計志願役從軍的十九歲獨子林雲凱，訊後獲二十萬元交保。死者家屬得知李男獲保，痛斥「無法接受」，質疑司法為何不羈押可惡的酒駕累犯。

警方調查，三十五歲李男前晚駕駛MINI COOPER轎車，到新北市汐止一家釣蝦場與朋友酒聚，酒後開車到基隆百福社區巡看自己擺設的夾娃娃機台，接著開車返家，在距住處約二百公尺處超車跨越雙黃線，逆向撞上對向騎機車的林男，人車當場被轎車撞飛，汽油噴濺滿地並起火燃燒。李男下車想搖醒被撞後飛出十公尺重摔落地的林男，發現林回天乏術，情緒失控吼叫並自殘，警方趕抵將他壓制帶回。

20萬交保後 大喊對不起

警方追查，李男十年前騎機車闖紅燈肇事，女友傷重不治，四年後又因酒駕被判決拘役。前天他再度因酒駕害死第二條人命，一如十年前表現出無法原諒自己的「有悔意」態度，偵訊時頻說：「我想跟死者家屬道歉」，罵自己不該忘記以前犯的錯；警方對李男酒測，酒測值與當年害死女友一樣都是○．六六毫克。

死者家屬怒 為何不羈押

李男獲交保後，在父親要求下停下腳步回應媒體採訪表示：「我對不起他！」李的姑姑氣得罵他：「恨不得死的是自己的姪子！」但死者家屬難以接受他就這樣走出地檢署，認為害死兩條命的累犯怎可交保，並呼籲政府對酒駕者加重處罰。基隆地檢署發言人周啟勇說，酒駕非預防性羈押要件，刑法對聲請預防性羈押有其規定。

台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長林美娜表示，政府要讓酒駕行為付出代價極大化，才有嚇阻效果，因酒駕肇事者以累犯居多，建議未來只要酒駕就沒入其交通工具，相信比罰款更有效。